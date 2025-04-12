Фармакодинаміка.

РЕГУЛАКС® містить суміш плодів сени і листя сени. Сена відноситься до групи стимулювальних легких проносних засобів, які містять антраноїди. Проносну дію мають похідні 1,8-дигідроксіантрацену. Ця дія сенозидів або точніше їх активного метаболіту у товстій кишці реїнантрону пов'язано головним чином впливом на рухливість товстої кишки: гальмування стаціонарних і стимуляція пропульсивних скорочень. Внаслідок цього досягається прискорене проходження кишкового тракту і, як результат, скорочення часу контактування хімусу з кишковою стінкою, зменшується резорбція рідини. Крім того, завдяки стимулюванню активної хлоридної секреції виділяються вода і електроліти.

Фармакокінетика.

Систематичні вивчення кінетики лікарського засобу відсутні.

Глікозидо-зв'язані сенозиди (касіотиди) є «проліками», які не розщеплюються і не всмоктуються у верхньому відділі шлунково-кишкового тракту. За допомогою бактеріальних ферментів вони розщеплюються у товстій кишці до реїнантрону. Реїнантрон — метаболіт, який має проносну дію. Системна доступність реїнантрону дуже низька. В експериментах на тваринах із сечею виділялося менш ніж 5% у формі окиснених, частково кон'югованих похідних реїну і сенозидів. Більша частина реїнантрону (більше 90%) міститься у калі, де він міцно зв'язується з вмістом кишечнику і виводиться у вигляді полімерних сполук. Незначна кількість активних метаболітів типу реїну надходять у грудне молоко. Проносної дії у немовлят, які перебувають на грудному годуванні, не спостерігалося. Проникнення реїну через плаценту в експериментах на тваринах було мінімальним.