Без консультації лікаря не застосовувати лікарський засіб довше зазначеного терміну!

Застосовувати дорослим та дітям віком від 3 років внутрішньо.

Дорослі та діти віком від 12 років.

При гострій формі дизентерії дорослим та дітям віком від 12 років призначати: на 1–2 день — по 6 г на добу (по 1 г кожні 4 години), на 3–4 день — по 4 г на добу (по 1 г кожні 6 годин), на 5–6 день — по 3 г на добу (по 1 г кожні 8 годин). Курсова доза становить 25– 30 г.

Через 5–6 днів після першого курсу лікування необхідно провести другий курс: 1–2 день — по 1 г через 4 години (вночі — через 8 годин), усього 5 г на добу; 3–4 день — по 1 г через 4 години (вночі — не застосовувати), усього 4 г на добу; 5 день — по 1 г через 4 години (вночі — не застосовувати), усього 3 г на добу. Загальна доза на другий курс — 21 г; при легкому перебігу хвороби дозу можна зменшити до 18 г.

Максимальні дози для дорослих: разова — 2 г, добова — 7 г.

При лікуванні інших захворювань дорослим препарат слід призначати у перші 2–3 дні по 1–2 г кожні 4–6 годин, у наступні 2–3 дні — по 0,5–1 г.

Діти віком від 3 до 12 років.

При гострій дизентерії дітям віком від 3 до 7 років слід призначати по 500 мг на прийом 4 рази на добу; від 7 до 12 років — 500–750 мг на прийом 4 рази на добу. Курс лікування — до 7 днів.

При лікуванні інших захворювань препарат слід застосовувати у 1-й день з розрахунку 100 мг/кг маси тіла на добу. Приймати у рівних дозах кожні 4 години з перервою на ніч. У наступні дні застосовувати по 250–500 мг кожні 6–8 годин. Курс лікування — до 7 днів.

Якщо дитина не може проковтнути таблетку, її слід подрібнити і розвести у невеликій кількості кип’яченої охолодженої води.

Якщо пацієнт приймає будь-які інші лікарські засоби, слід обов’язково проконсультуватися з лікарем щодо можливості застосування препарату.