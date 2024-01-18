застосовують дорослим та дітям віком від 3 років внутрішньо; дорослі та діти від 12 років при г. формі дизентерії: на 1-2 день - по 1 г 6 р/добу (кожні 4 год), на 3-4 день - по 1 г 4 р/добу (кожні 6 год), на 5-6 день - по 1 г 3 р/добу (кожні 8 год); курсова доза 25-30 г; через 5-6 днів після першого курсу лікування проводять другий курс: 1-2 день - по 1 г через 4 год (вночі - через 8 год), усього 5 г/добу; 3-4 день - по 1 г через 4 год (вночі - не призначають), усього 4 г/добу; 5 день - по 1 г через 4 год (вночі - не призначають), усьго 3 г/добу; загальна доза на 2 курс - 21 г; при легкому перебігу хвороби дозу можна зменшити до 18 г; вищі дози для дорослих: разова - 2 г, добова - 7 г; при лікуванні інших захворювань дорослим препарат призначають у перші 2-3 дні по 1-2 г кожні 4-6 год, у наступні 2-3 дні - по 0,5 -1 г; діти від 3 до 12 років: від 3 до 7 років - по 500 мг на прийом 4 р/добу; від 7 до 12 років - 500-750 мг на прийом 4 р/добу; курс лікування - до 7 днів; при лікуванні інших захворювань препарат застосовують у 1-й день з розрахунку 100 мг/кг/добу, приймають у рівних дозах кожні 4 год з перервою на ніч, у наступні дні застосовують по 250-500 мг кожні 6-8 год, курс лікування - до 7 днів; якщо дитина не може проковтнути табл., її подрібнюють і розводять у невеликій кількості кип’яченої охолодженої води.