Не рекомендується користуватися одним і тим самим балоном/флаконом кільком особам, щоб уникнути поширення інфекції. Під час розпилювання лікарського засобу слід уникати його потрапляння в очі. Перед застосуванням препарату пацієнтам, схильним до алергії, слід обов'язково проконсультуватися з лікарем. Після застосування препарату на насадку-розпилювач слід надіти захисний ковпачок.

Обережно застосовувати пацієнтам з алергічними реакціями, включаючи астму, особливо пацієнтам з алергією до ацетилсаліцилової кислоти.

Препарат слід з обережністю застосовувати пацієнтам з епілепсією. Препарат може зменшувати епілептичний поріг і викликати судоми у дітей.

Балон з препаратом не розбирати і не давати дітям, оберігати від ударів.

Препарат слід з обережністю застосовувати дітям, оскільки можливий розвиток бронхоспазму.

Є ризик виникнення ларингоспазму у дітей у зв'язку з наявністю левоментолу.

Лікування дітей слід проводити під наглядом лікаря.

При обробці слизових оболонок горла препарат слід застосовувати після їди; перед застосуванням препарату ротову порожнину треба прополоскати теплою кип'яченою водою. При опіках з уражених ділянок стерильним тампоном зняти некротичний наліт.

При посиленні запалення лікування препаратом слід припинити.