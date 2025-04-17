Київ
Каметон-Здоров'я форте (Cameton-Zdorovye forte)

Каметон-Здоров'я форте (Cameton-Zdorovye forte)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 1 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Каметон-Здоров'я форте спрей оромукозний балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
70,30
Економія при броні: -9,10 грн
61,20 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 11
40.0 км
Каметон-Здоров'я форте спрей оромукозний балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
70,30
Економія при броні: -9,10 грн
61,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миргород, перех. Гоголя / Незалежності, 137/8
226.2 км
Каметон-Здоров'я форте спрей оромукозний балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
70,30
Економія при броні: -9,10 грн
61,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Полтавська, 81-Б
249.6 км
Каметон-Здоров'я форте спрей оромукозний балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
66,00
Економія при броні: -7,40 грн
58,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Ковельська, 47-А
369.8 км
Каметон-Здоров'я форте спрей оромукозний балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
66,00
Економія при броні: -7,40 грн
58,60 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 113
410.1 км
Каметон-Здоров'я форте спрей оромукозний балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
66,00
Економія при броні: -4,80 грн
61,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 64
470.9 км
Каметон-Здоров'я форте спрей оромукозний балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
66,00
Економія при броні: -7,40 грн
58,60 грн
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