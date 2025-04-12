Спирт етиловий 96% (SPIRITUS AETHYLICUS 96%)
Спирт етиловий 96% інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: етанол;
не менше 95,1% об./об. (92,6% м/м) і не більше 96,9% об./об. (95,2% м/м) етанолу, а також вода.
Лікарська форма
Розчин для зовнішнього застосування.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна.
Фармакотерапевтична група
Антисептичні та дезінфекційні засоби. Код АТХ D08A X08.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфікуючу, місцевоподразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів. Чинить "дубильну" дію на шкіру та слизові оболонки.
Фармакокінетика.
При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру.
Показання
Дезінфекція шкіри рук.
Протипоказання
Підвищена індивідуальна чутливість. Не можна застосовувати при гострих запальних процесах шкіри. Дитячий вік до 14 років.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
При зовнішньому застосуванні етанолу результати взаємодії з іншими лікарськими засобами не відомі.
Застосування у період вагітності або годування груддю
У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.
Спосіб застосування та дози
Зовнішньо — наносять на шкіру за допомогою ватних тампонів, серветок.
Діти
Не застосовувати дітям віком до 14 років.
Передозування
При зовнішньому застосуванні випадки передозування невідомі.
Побічні реакції
При місцевому застосуванні — подразнення шкіри або слизових оболонок.
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Берегти від вогню.
Упаковка
По 100 мл у флаконах скляних.
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка».