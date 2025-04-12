Сорбентогель (Sorbentogel)
Сорбентогель інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: гідрогель метилкремнієвої кислоти;
1 г препарату містить гідрогелю метилкремнієвої кислоти 0,7 г;
допоміжна речовина: вода очищена.
Лікарська форма
Гель оральний.
Основні фізико-хімічні властивості: однорідна гелеподібна маса від білого до майже білого кольору без запаху.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що впливають на травну систему і метаболізм. Антидіарейні препарати, засоби, що застосовуються для лікування інфекційно-запальних захворювань кишечнику. Ентеросорбенти. Інші ентеросорбенти.
Код АТХ А07В С.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Сорбентогель — інертна кремнійорганічна сполука. При застосуванні проявляє сорбційну дію. Лікарський засіб ефективно адсорбує середньомолекулярні токсичні речовини екзо- та ендогенного походження, продукти незавершеного метаболізму, інкорпоровані радіонукліди та природним шляхом виводить їх з організму.
Препарат усуває прояви токсикозу, покращує детоксикаційну функцію кишечнику, печінки, нирок, нормалізує показники крові та сечі.
Покриваючи слизову оболонку шлунка та кишечнику, препарат захищає її від ерозивних процесів, сприяє підвищенню локального імунітету.
Фармакокінетика.
Сорбентогель не всмоктується з кишечнику і не зазнає метаболічних або хімічних перетворень.
Показання
У складі комплексної дезінтоксикаційної терапії при хронічній нирковій недостатності; при токсичному гепатиті, вірусних гепатитах А, В, цирозі печінки та холестазі різної етіології; при ентероколітах, колітах, діареї, гастритах зі зниженою кислотністю, при отруєнні алкоголем і наркотичними засобами; при алергічних і шкірних захворюваннях (діатези, нейродерміти); при опіковій інтоксикації; при гнійно-септичних та запальних процесах, які супроводжуються інтоксикацією; при токсикозах вагітних першої половини вагітності; у комплексній терапії дисбактеріозу кишечнику.
Протипоказання
Гостра кишкова непрохідність.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Препарат може зменшувати дію інших лікарських засобів, які застосовуються разом з ним.
За умови дотримання способу застосування (Сорбентогель і лікарські засоби приймають з інтервалом 1,5–2 години), препарат можна застосовувати у комплексній терапії з іншими лікарськими і профілактичними засобами, у тому числі з пребіотиками та пробіотиками (біфідум-, лактобактерії), фітопрепаратами, адаптогенами, імуномодуляторами. Не рекомендується одночасний прийом з препаратами, що належать до класу секвестрантів жовчних кислот, наприклад з холестираміном, через посилення імовірності розвитку запорів.
Сорбентогель не слід застосовувати разом з препаратами срібла.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Лікарський засіб можна застосовувати у період вагітності або годування груддю. Слід обмежити застосування вагітним, які мають схильність до запорів.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Застосовувати всередину 3 рази на добу за 1,5–2 години до або через 2 години після їди чи прийому медикаментів, запиваючи достатньою кількістю води.
Для дорослих та дітей віком від 14 років разова доза препарату становить 15 г (столова ложка), добова доза — 45 г.
Для дітей від народження до 5 років: разова доза препарату становить 5 г (чайна ложка), добова — 15 г; від 5 до 14 років: разова доза — 10 г (десертна ложка), добова доза — 30 г.
Курс лікування — від 7 до 14 діб.
При тяжких формах захворювань протягом перших трьох діб можна застосовувати подвійну разову дозу, а при хронічному перебігу хвороби (хронічна ниркова недостатність) можливе більш тривале (до 1 місяця) застосування препарату.
Діти
Лікарський засіб можна застосовувати дітям від народження. Дітям віком до 2 років перед застосуванням разову дозу препарату можна змішувати з невеликою кількістю води.
Передозування
Випадків передозування не описано.
При передозуванні можливе посилення побічних ефектів.
Побічні реакції
При прийомі лікарського засобу можливі диспепсичні явища. У перші дні прийому препарату можливий розвиток запору. Для його запобігання пацієнтам, схильним до запору, у перші два дні прийому препарату рекомендується очисна клізма на ніч або застосування проносних засобів (лактулоза, пікосульфат натрію).
Термін придатності
2 роки від дати виробництва препарату в упаковці «in bulk».
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Не допускати заморожування. Після заморожування втрачає свої властивості.
Після розкриття упаковки зберігати у тих же самих умовах у щільно закритій тарі.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 135 г, 270 г або 405 г у контейнері у коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична фірма «Вертекс».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 61085, Харківська обл., місто Харків, вулиця Астрономічна, будинок 33, літ «В-1».