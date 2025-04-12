Застосовувати всередину 3 рази на добу за 1,5–2 години до або через 2 години після їди чи прийому медикаментів, запиваючи достатньою кількістю води.

Для дорослих та дітей віком від 14 років разова доза препарату становить 15 г (столова ложка), добова доза — 45 г.

Для дітей від народження до 5 років: разова доза препарату становить 5 г (чайна ложка), добова — 15 г; від 5 до 14 років: разова доза — 10 г (десертна ложка), добова доза — 30 г.

Курс лікування — від 7 до 14 діб.

При тяжких формах захворювань протягом перших трьох діб можна застосовувати подвійну разову дозу, а при хронічному перебігу хвороби (хронічна ниркова недостатність) можливе більш тривале (до 1 місяця) застосування препарату.