Спирт етиловий 96% (SPIRITUS AETHYLICUS 96%)
Спирт етиловий 96% інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: етанол;
не менше 95,1% об./об. (92,6% м/м) і не більше 96,9% об./об. (95,2% м/м) етанолу, а також воду.
Лікарська форма
Розчин для зовнішнього застосування.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна.Фармакотерапевтична групаАнтисептичні та дезінфекційні засоби. Код АТХ D08A X08.Фармакологічні властивостіФармакодинаміка.. При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфікуючу, місцевоподразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів. Чинить "дубильну" дію на шкіру та слизові оболонки.
Фармакокінетика.
При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру.
Показання
Дезінфекція шкіри рук. Протипоказання Підвищена індивідуальна чутливість. Не можна застосовувати при гострих запальних процесах шкіри. Дитячий вік до 14 років.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
При зовнішньому застосуванні етанолу результати взаємодії з іншими лікарськими засобами не відомі.
Особливості застосування
Застосування у період вагітності або годування груддю.
У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Зовнішньо — наносять на шкіру за допомогою ватних тампонів, серветок.
Діти.
Не застосовувати дітям віком до 14 років.
Передозування
При зовнішньому застосуванні випадки передозування не відомі.
Побічні реакції
При місцевому застосуванні — подразнення шкіри або слизових оболонок.
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці, подалі від вогню.
Упаковка
По 100 мл у флакони.
Категорія відпуску
За рецептом
Виробник
Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 41655, Сумська обл., Конотопський район, смт. Дубов‘язівка, вул. Петра Лусти, 38