Середній час початку дії рокуронію броміду у немовлят і дітей при інтубаційній дозі 0,6 мг/кг дещо коротший, ніж у дорослих. Порівняння у групах дітей показало, що середній період часу до початку дії у новонароджених і підлітків (1 хв) дещо довший за період часу у немовлят, дітей раннього та старшого віку (0,4, 0,6 та 0,8 хв відповідно). У дітей тривалість релаксації і період відновлення нервово-м’язової провідності коротші порівняно з такими у немовлят та дорослих. Порівняльні дослідження у педіатричних групах показали, що середній період часу до відновлення Т 3 був подовженим у новонароджених і немовлят (56,7 та 60,7 хв відповідно) порівняно з таким у дітей раннього віку, дітей старшого віку та підлітків (45,4, 37,6 та 42,9 хв відповідно).

Серцево-судинна хірургія

У хворих, яким планується проведення операції на серці, найчастішими серцево-судинними змінами, що спостерігалися під час розвитку максимального блоку після введення 0,6–0,9 мг/кг Рокуронію Кабі, є слабке і клінічно не виражене збільшення частоти серцевих скорочень до 9% і підвищення середнього артеріального тиску до 16% контрольного рівня.

Оборотність нервово-м'язового блоку

Введення сугамадексу чи інгібіторів ацетилхолінестерази (неостигмін, піридостигмін або едрофоній) нейтралізує дію рокуронію. Сугамадекс можна вводити з метою стандартної оборотності (при 1–2 посттетанічних скороченнях до повторної появи T 2 ) чи негайної оборотності (через 3 хвилини після введення рокуронію броміду). Інгібітори ацетилхолінестерази можна вводити при повторній появі T 2 або при перших ознаках клінічного відновлення.

Фармакокінетика.

При внутрішньовенному введенні однократної болюсної дози рокуронію броміду зміна його концентрації у плазмі крові відбувається за три експоненціальні фази. У здорових дорослих добровольців середній (95% інтервал довіри) період напіввиведення становить 73 (66–80) хвилини, (умовний) об’єм розподілу у стабільному стані становить 203 (193-–214) мл/кг маси тіла, а плазмовий кліренс становить 3,7 (3,5–3,9) мл/кг/хв.

Контрольовані дослідження показали, що плазмовий кліренс у пацієнтів літнього віку і у хворих із порушенням функції нирок сповільнений, проте у ході більшості досліджень спостережувані відмінності не досягали статистичної значимості. Період напіввиведення у пацієнтів із захворюваннями печінки зростає в середньому на 30 хвилин, кліренс знижується на 1 мл/кг/хв (див. «Спосіб застосування та дози»).

Фармакокінетика рокуронію броміду у дітей (n = 146) залежно від віку (0–17 років) вивчалася з використанням популяційного аналізу об’єднаних фармакокінетичних даних двох клінічних досліджень анестезії севофлураном (індукція) та ізофлураном/закисом азоту (підтримуюча анестезія). Всі фармакокінетичні показники були лінійно пропорційними масі тіла, що підтверджувалось подібним кліренсом (л/год/кг). Об’єм розподілу (л/кг) та період напіввиведення (год) знижувалися з віком (роки).

Фармакокінетичні параметри (ФКП) у типових педіатричних пацієнтів за віковими групами підсумовано у таблиці 1 нижче.

Таблиця 1

Ймовірні ФКП (середнє стандартне відхилення [ССВ]) рокуронію броміду у типових педіатричних пацієнтів під час застосування севофлурану та закису азоту (індукція) та ізофлурану/закису азоту (підтримуюча анестезія)

ФКП Діапазон віку пацієнтів Доношені новонароджені (0−27 днів) Немовлята (28 днів−2 місяці) Діти раннього віку (3−23 місяці) Діти старшого віку (2−11 років) Підлітки (12−17 років) CL (л/кг/год) 0,31 (0,07) 0,30 (0,08) 0,33 (0,10) 0,35 (0,09) 0,29 (0,14) Об’єм розподілу (л/кг) 0,42 (0,06) 0,31 (0,03) 0,23 (0,03) 0,18 (0,02) 0,18 (0,01) t ½ β (год) 1,1 (0,2) 0,9 (0,3) 0,8 (0,2) 0,7 (0,2) 0,8 (0,3)

Відділення інтенсивної терапії

При введенні у вигляді безперервної інфузії для полегшення проведення штучної вентиляції легенів протягом 20 годин або довше середній період напіввиведення і середній (умовний) об’єм розподілу у рівноважному стані збільшуються. Під час контрольованих клінічних досліджень було встановлено значну міжіндивідуальну варіабельність показників, пов’язану з різним генезом і ступенем вираженості (полі)органної недостатності та індивідуальними характеристиками хворого. У пацієнтів з поліорганною недостатністю середній (± SD) період напіввиведення становив 21,5 (± 3,3) години, (умовний) об’єм розподілу у стабільному стані — 1,5 (± 0,8) л/кг і плазмовий кліренс — 2,1 (± 0,8) мл/кг/хв.

Рокуроній виводиться із сечею і жовчю. Виведення з сечею досягає 40% протягом 12–24 годин. Після ін’єкції міченого радіоактивним ізотопом рокуронію броміду його виведення становило в середньому 47% з сечею і 43% з калом протягом 9 днів. Приблизно 50% препарату виводиться у незміненому вигляді.

Для новонароджених (0–27 днів), немовлят (28 днів — 3 місяці), дітей раннього віку (від 3 місяців до 2 років), дітей старшого віку (2–11 років) і підлітків (12–17 років) рекомендована доза для інтубації під час планової анестезії і підтримуюча доза аналогічні дозам для дорослих. Однак тривалість дії разової дози при інтубації буде довшою у новонароджених та немовлят, ніж у старших дітей. Під час безперервного введення препарату педіатричним пацієнтам швидкість інфузії, за винятком дітей 2–11 років, така ж, як і для дорослих. Для дітей віком 2–11 років можуть бути потрібні вищі швидкості інфузії.

Для дітей 2–11 років початкові швидкості інфузії рекомендуються такі ж, як і для дорослих, і під час процедури їх необхідно скоригувати для підтримання амплітуди м’язових скорочень на рівні 10% контрольної амплітуди або для підтримання 1–2 відповідей при моніторингу у режимі чотирирозрядної стимуляції.

Досвід застосування рокуронію броміду при швидкій послідовній індукції у педіатричних пацієнтів є обмеженим, тому рокуронію бромід не рекомендується для покращення умов трахеальної інтубації під час швидкої послідовної індукції у педіатричних пацієнтів.

Застосування у відділенні інтенсивної терапії

Ендотрахеальна інтубація

При ендотрахеальній інтубації застосовувати ті самі дози, що й при хірургічних втручаннях.

Підтримуючі дози

Рекомендується застосовувати рокуронію бромід у початковій навантажувальній дозі 0,6 мг/кг маси тіла з подальшою безперервною інфузією відразу після того, як ступінь м’язових скорочень відновиться до 10% від контрольного рівня або буде отримано 1–2 відповіді при моніторингу у режимі чотирирозрядної стимуляції. Дози рокуронію броміду завжди слід титрувати залежно від ефективності для кожного окремого пацієнта. Рекомендована початкова швидкість інфузії для підтримки нервово-м’язової блокади на рівні 80–90% (1–2 відповідей при стимуляції у режимі TOF) у дорослих пацієнтів становить 0,3–0,6 мг/кг/год протягом першої години введення, після чого протягом 6–12 годин необхідно знижувати швидкість введення відповідно до індивідуальної реакції пацієнта. Після цього індивідуальні вимоги щодо дози залишаються відносно постійними.

У контрольованих клінічних дослідженнях було виявлено велику варіабельність між пацієнтами щодо годинної швидкості інфузії з середнім значенням 0,2–0,5 мг/кг/год залежно від причини і ступеня органного порушення, супутнього медикаментозного лікування та індивідуальних характеристик пацієнта. Для забезпечення оптимального контролю стану кожного пацієнта наполегливо рекомендується проводити моніторинг нервово-м’язової провідності. Досліджено введення препарату тривалістю до 7 днів.

Пацієнти особливих груп

Препарат не рекомендується застосовувати для проведення штучної вентиляції легень при інтенсивній терапії дітей та хворих літнього віку через відсутність даних з безпеки та ефективності застосування препарату цим категоріям пацієнтів.

Застосовують педіатричним пацієнтам: доношеним новонародженим (0–27 днів), немовлятам (28 днів — 2 місяці), дітям раннього віку (3 місяці — 23 місяці), дітям старшого віку (2–11 років) і підліткам (12–17 років).