вводиться в/в болюсно або безперервно інфузійно; дозу підбирати індивідуально для кожного пацієнта; при підборі дози брати до уваги метод анестезії і очікувану тривалість операції, метод премедикації та очікувану тривалість ШВЛ, можливу взаємодію з іншими ЛЗ, що вводяться одночасно, а також загальний стан пацієнта; для оцінки ефективності нервово-м’язової блокади і відновлення нервово-м’язової провідності використовувати відповідну методику нервово-м’язового моніторингу; коригувати дозу шляхом введення найменших підтримуючих доз ЛЗ через більші інтервали часу або ж максимального зниження швидкості інфузії під час тривалих (більше 1 год.) процедур, що проводяться із застосуванням інгаляційного наркозу; дорослі: стандартна доза для проведення ендотрахеальної інтубації під час звичайної анестезії складає 0,6 мг/кг, після якої адекватні умови для інтубації трахеї встановлюються приблизно через 60 сек.; при проведенні швидкої послідовної індукції анестезії рекомендована доза - 1 мг/кг; при застосуванні в дозі 0,6 мг/кг маси тіла для проведення швидкої послідовної індукції анестезії рекомендується проводити інтубацію трахеї пацієнта через 90 сек. після введення; застосування рокуронію броміду протягом швидкої послідовної індукції анестезії пацієнткам, яким проводиться кесарів розтин: може бути використаний як частина методу швидкої послідовної індукції анестезії (якщо при цьому не очікується виникнення ускладнень при інтубації) та введено достатню дозу анестетика, або після інтубації з введенням суксаметонію; застосовують лише у дозуванні 0,6 мг/кг (безпечне дозування для породіль, які перенесли кесарів розтин); рекомендована підтримуюча доза становить 0,15 мг/кг; у разі тривалого інгаляційного наркозу її зменшити до 0,075 - 0,1 мг/кг; підтримуючі дози вводити в той момент, коли амплітуда м’язових скорочень відновиться до 25% від контрольного рівня або при появі 2-3 відповідей при моніторингу в режимі послідовної чотирирозрядної стимуляції (TOF); для безперервної інфузії навантажувальна доза складає 0,6 мг/кг, коли нервово-м’язова провідність почне відновлюватися, почати інфузійне введення; швидкість інфузії підібрати так, щоб скоротлива реакція скелетних м’язів знаходилася на рівні 10% від контрольного рівня або підтримки 1-2 відповідей при моніторингу в режимі чотирирозрядної стимуляції; у дорослих при в/в загальній анестезії швидкість інфузії, необхідна для підтримки нервово-м’язового блоку на цьому рівні, 0,3 - 0,6 мг/кг/год, а при інгаляційному наркозі - 0,3 - 0,4 мг/кг/год; при застосуванні пацієнтам із надмірною масою тіла або ожирінням (маса тіла яких на 30% або більше перевищує стандартну масу тіла) дози зменшувати з урахуванням стандартної маси тіла; діти: для новонароджених (0-27 днів), немовлят (28 днів-2 міс.), дітей раннього віку (3 міс.-23 міс.), дітей старшого віку (2-11 років) і підлітків (12-17 років) рекомендована доза для інтубації під час звичайної анестезії і підтримувальна доза такі ж самі, як і для дорослих; під час безперервного введення педіатричним пацієнтам (за винятком дітей 2-11 років, яким може бути необхідною вища швидкість інфузії) швидкість інфузії така ж, як і для дорослих; для дітей 2-11 років початкові швидкості інфузії рекомендуються такі ж, як і для дорослих і під час процедури вони повинні бути скориговані для підтримки амплітуди м’язових скорочень на рівні 10% від контрольної амплітуди або для підтримки 1-2 відповідей при моніторингу в режимі чотирирозрядної стимуляції; досвід застосування рокуронію броміду при швидкій послідовній індукції у дітей є обмеженим, тому рокуронію бромід не рекомендується для покращення умов трахеальної інтубації під час швидкої послідовної індукції у дітей; при ендотрахеальній інтубації у відділенні інтенсивної терапії застосовують ті самі дози, що й при хірургічних втручаннях; рекомендована початкова навантажувальна (підтримуюча доза) становить 0,6 мг/кг з подальшою безперервною інфузією відразу після того, як ступінь м’язових скорочень відновиться до 10% від контрольного рівня або буде отримано 1-2 відповіді при моніторингу у режимі чотирирозрядної стимуляції; дози рокуронію броміду титрувати залежно від ефективності у кожного окремого пацієнта; рекомендована початкова швидкість інфузії для підтримки нервово-м’язової блокади на рівні 80-90% (1-2 відповідей при стимуляції у режимі TOF) у дорослих пацієнтів становить 0,3-0,6 мг/кг/год протягом першої год. введення, після чого протягом 6-12 год. знижувати швидкість введення відповідно до індивідуальної реакції пацієнта; не застосовувати для проведення ШВЛ при інтенсивній терапії дітей та хворих літнього віку.