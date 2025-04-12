Ноксон (Nokson)
Ноксон інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: валеріани екстракт;
1 таблетка містить валеріани екстракт водно-спиртовий сухий (Valeriana officinalis, L., radix), (4–8/1), екстрагент етанол-вода 30–70% (об/об), у перерахунку на безводну речовину — 450 мг;
допоміжні речовини: целюлоза силіцифікована мікрокристалічна; натрію кроскармелоза; тальк; кремнію діоксид колоїдний безводний (аеросил); магнію стеарат;
суміш для покриття, яка містить: гідроксипропілметилцелюлозу, гідроксипропілцелюлозу, целюлозу мікрокристалічну, стеаринову кислоту, тальк, титану діоксид (Е 171), заліза оксид жовтий (Е 172), хіноліновий жовтий (Е 104), індигокармін (Е 132).
Лікарська форма
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.
Основні фізико-хімічні властивості: таблетки, вкриті плівковою оболонкою, зеленого кольору, продовгуватої форми з двоопуклою поверхнею, з рискою з однієї сторони.
Фармакотерапевтична група
Снодійні і седативні засоби.
Код АТX N05С М09.
Фармакологічні властивості
Препарат чинить седативну дію, відновлює макроструктуру сну, стабілізує вегетативні функції.
Засіб рослинного походження. Дія обумовлена складним ефіром борнеолу та ізовалеріанової кислоти, валепотріатом та алкалоїдами (валерин, хотенін). Препарат поліпшує результативність та якість сну. Валеріанова кислота та валепотріати чинять слабку спазмолітичну дію. Крім того, комплекс біологічно активних речовин валеріани лікарської чинить жовчогінну дію, посилює секреторну активність слизової оболонки травного тракту, уповільнює серцевий ритм та розширює коронарні судини. Регуляція серцевої діяльності здійснюється через нейрогуморальні механізми та прямий вплив на автоматизм і провідну систему серця. Лікувальна дія виявляється при систематичному та тривалому курсовому лікуванні. Препарат викликає зниження спонтанної та підвищеної збудливості центральної нервової системи, чинить помірну протисудомну дію. Не чинить місцевоподразнювальної дії.
Показання
Безсоння, підвищена нервова збудливість.
Протипоказання
Підвищена індивідуальна чутливість до валеріани або до інших компонентів лікарського засобу. Депресія та інші стани, що супроводжуються пригніченням діяльності центральної нервової системи. Артеріальна гіпотензія, жовчнокам’яна хвороба, сонливість.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Препарати валеріани можуть посилювати дію снодійних препаратів, транквілізаторів, седативних, анксіолітичних, аналгетичних, спазмолітичних препаратів, антигіпертензивних засобів центральної дії, нейролептиків, спирту етилового, ноотропних засобів, засобів для наркозу, курареподібних міорелаксантів.
Сумісне застосування із синтетичними седативними препаратами не рекомендується.
Також слід уникати супутнього вживання алкоголю.
Особливості застосування
Не слід перевищувати рекомендовані дози препарату.
Пацієнтам з тяжким порушенням функції печінки в анамнезі або тим, хто переніс тяжке захворювання печінки у минулому, слід бути обережними при прийомі препарату.
Можлива специфічна чутливість до запаху валеріани.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Не рекомендується застосовувати препарат через недостатність даних щодо безпеки застосування у період вагітності або годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
При застосуванні препарату слід утримуватися від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.
Спосіб застосування та дози
Лікарський засіб приймати всередину. Таблетки слід ковтати не розжовуючи, запиваючи рідиною.
Для послаблення нервового напруження Ноксон застосовують по 1 таблетці 1–2 рази на добу.
Як засіб при безсонні Ноксон застосовують по 1 таблетці за 30–60 хвилин до сну. За необхідності додатково 1 таблетку можна прийняти раніше ввечері.
Препарат слід застосовувати тривалий час, протягом не менше 2–4 тижнів. У разі відсутності покращення стану пацієнта або у випадку погіршення його стану після застосування препарату протягом 2 тижнів необхідно звернутись до лікаря. Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.
Діти
Препарат не застосовують для лікування дітей.
Передозування
Симптоми: головний біль, запаморочення, сонливість, млявість, загальна слабкість, тремтіння рук, розширення зіниць, відчуття стиснення у грудях, біль у животі, нудота, зниження гостроти слуху та зору, тахікардія.
Лікування: припинити застосування препарату, промити шлунок, прийняти активоване вугілля. Терапія симптоматична.
Побічні реакції
З боку центральної та периферичної нервової системи: головний біль, запаморочення, в’ялість, сонливість, пригнічення емоційних реакцій, депресія, загальна слабкість, зниження розумової та фізичної працездатності, концентрації уваги; в окремих випадках − психічне збудження, тривога, безсоння.
З боку серцево-судинної системи: артеріальна гіпотензія, відчуття стиснення за грудниною, відчуття серцебиття, біль у серці, порушення серцевого ритму (у тому числі брадикардія, тахікардія).
З боку шлунково-кишкового тракту: нудота, діарея, спазми та біль у черевній порожнині, при тривалому застосуванні можливі пригнічення процесу травлення, запори.
З боку гепатобіліарної системи: можливі прояви гепатотоксичності.
З боку імунної системи: при індивідуальній підвищеній чутливості до компонентів лікарського засобу можливі шкірні висипи, свербіж, кропив’янка, гіперемія, набряки, задишка.
Побічні реакції виникають вкрай рідко, є оборотними, розвиваються зазвичай при застосуванні препарату протягом тривалого часу та значному перевищенні рекомендованих доз.
У разі появи будь-яких небажаних явищ хворому слід обов’язково звернутися до лікаря.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 10 таблеток, вкритих плівковою оболонкою, у блістері; по 2 блістери у пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПАТ «Київмедпрепарат».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139.