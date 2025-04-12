Лікарський засіб приймати всередину. Таблетки слід ковтати не розжовуючи, запиваючи рідиною.

Для послаблення нервового напруження Ноксон застосовують по 1 таблетці 1–2 рази на добу.

Як засіб при безсонні Ноксон застосовують по 1 таблетці за 30–60 хвилин до сну. За необхідності додатково 1 таблетку можна прийняти раніше ввечері.

Препарат слід застосовувати тривалий час, протягом не менше 2–4 тижнів. У разі відсутності покращення стану пацієнта або у випадку погіршення його стану після застосування препарату протягом 2 тижнів необхідно звернутись до лікаря. Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.