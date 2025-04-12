Фармакодинаміка.

Суматриптан є специфічним селективним агоністом рецепторів серотоніну 5-НТ ID . Він не впливає на інші підтипи рецепторів серотоніну (5-НТ 2 -5-НТ 7 ). Ці рецептори містяться, головним чином, у черепно-мозкових кровоносних судинах. В експериментальних дослідженнях було встановлено, що суматриптан чинить селективну вазоконстрикторну дію на судини у системі сонних артерій, але не впливає на мозковий кровообіг. Система сонних артерій постачає кров до екстра- та інтракраніальних тканин, наприклад мозкових оболонок. Внаслідок розширення цих судин розвивається мігрень. Додатково за допомогою експериментальних даних було доведено, що суматриптан гальмує активність трійчастого нерва. Це два можливі механізми, через які виявляється антимігренева активність суматриптану.

Клінічний відгук починається приблизно через 30 хвилин після прийому 100 мг пероральної дози. Рекомендована пероральна доза суматриптану становить 50 мг, хоча напади мігрені розрізняються за ступенем тяжкості як у одного пацієнта, так і у різних пацієнтів.

Дози 25–100 мг продемонстрували більш високу ефективність, ніж плацебо у клінічних випробуваннях, але 25 мг є статистично значно менш ефективною дозою, ніж 50 і 100 мг.

У плацебоконтрольованих клінічних дослідженнях оцінювали безпеку та ефективність перорального прийому суматриптану приблизно у 800 дітей і підлітків, які страждали на мігрень, віком від 10 до 17 років. Ці дослідження не змогли продемонструвати значимі відмінності у полегшенні головного болю через 2 години між плацебо і будь-якою дозою суматриптану. Профіль небажаних ефектів при пероральному застосуванні суматриптану у підлітків віком 10–17 років був подібним до того, який спостерігався у дослідженнях у дорослих пацієнтів.

Фармакокінетика.

Абсорбція

Період напіввиведення суматриптану з плазми крові становить приблизно 2 години. Всмоктування суматриптану після прийому відбувається швидко; 70% максимальної концентрації у плазмі крові досягається через 45 хвилин, а її середнє значення після прийому дози 100 мг становить 54 нг/мл. Середня біодоступність суматриптану у пероральній формі становить 14%, частково з урахуванням метаболізму, а частково внаслідок неповного всмоктування.

Розподіл

Незначною мірою суматриптан зв’язується з білками плазми крові (14–21%). Середній об’єм розподілу — 170 л. Середній загальний кліренс плазми — 3160 мл/хв, а середній нирковий кліренс плазми крові — близько 260 мл/хв.

Виведення

Період напіввиведення препарату з організму становить приблизно 2 години, хоча є дані про довший кінцевий період напіввиведення.

Виведення лікарського препарату поза нирками становить близько 80% загального кліренсу. Суматриптан метаболізується переважно з участю моноаміноксидази А. Основний продукт метаболізму — аналог індолоцтової кислоти — виводиться із сечею у вигляді вільної кислоти та глюкуронатів. Дія на рецептори 5-НТ 1 і 5-НТ 2 не встановлена. Метаболіти, які утворюються у менших кількостях, не визначені.

Напади мігрені не мають значущого впливу на фармакокінетику суматриптану після перорального введення.