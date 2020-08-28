глаутан може поступово змінювати колір очей за рахунок збільшення числа меланосом (пігментних гранул) у меланоцитах. Перед початком лікування пацієнтів потрібно проінформувати про можливість необоротної зміни кольору очей. Лікування одного ока може спричинити необоротну гетерохромію. Наслідки довготривалого впливу на меланоцити на сьогодні невідомі. Зміна кольору райдужної оболонки відбувається повільно і може бути непомітною протягом місяців або навіть років. Зміна кольору ока, перш за все, була відзначена у пацієнтів зі змішаним кольором райдужної оболонки, тобто блакитно-карим, сіро-карим, жовто-карим і зелено-карим; однак це явище спостерігалося також і у пацієнтів із карими очима. Як правило, коричнева пігментація навколо зіниці концентрично розповсюджується до периферії райдужної оболонки ураженого ока, однак уся райдужна оболонка або її частини можуть набути більш інтенсивного коричневого кольору. Після припинення лікування подальшого збільшення коричневого пігменту в райдужній оболонці не спостерігалося.

Повідомлялося про потемніння шкіри повік та/або періорбітальної ділянки у зв’язку із застосуванням травопросту у 0,4 % пацієнтів.

Травопрост може поступово змінювати структуру вій ока, в яке застосовується; під час клінічних досліджень такі зміни спостерігалися приблизно у половини пацієнтів та включали в себе збільшення довжини, товщини, пігментації та кількості вій. Механізм зміни структури вій та віддалені наслідки цієї дії на сьогодні невідомі.

Немає досвіду застосування травопросту при запальних захворюваннях ока, при неоваскулярній глаукомі, закритокутовій глаукомі, вузькокутовій або вродженій глаукомі, і є лише обмежений досвід застосування при захворюваннях очей, спричинених порушеннями функцій щитовидної залози, при відкритокутовій глаукомі у пацієнтів з псевдофакією, при пігментній або псевдоексфоліативній глаукомі.

Рекомендується з обережністю призначати Глаутан хворим з афакією, псевдофакією, розривом задньої капсули кришталика, передньокамерними лінзами або з факторами ризику розвитку цистоїдного макулярного набряку.

Слід уникати контакту Глаутану зі шкірою, оскільки дослідження на кролях показали трансдермальну абсорбцію травопросту.

Глаутан містить пропіленгліколь, що може спричинити подразнення шкіри.

Глаутан містить олію рицинову поліетоксильовану, гідрогенізовану, яка може спричинити шкірні реакції.

Слід з обережністю призначати Глаутан пацієнтам з факторами ризику розвитку іриту/увеїту.

Простагландини та їх аналоги є біологічно активним матеріалом, що може абсорбуватися через шкіру. Тому вагітні та жінки, які мають намір завагітніти, повинні бути обережними, щоб запобігти безпосередньому впливу вмісту флакона. При випадковому потраплянні значної кількості вмісту флакона на шкіру необхідно негайно ретельно промити уражену ділянку.

Пацієнтам необхідно знімати контактні лінзи перед закапуванням Глаутану, зачекати 15 хвилин після закапування, перш ніж знову вставити контактні лінзи.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Вагітність. Травопрост чинить шкідливу фармакологічну дію на вагітних та плід/новонароджену дитину. Глаутан не слід застосовувати у період вагітності без крайньої необхідності.

Жінки репродуктивного віку. Глаутан не слід застосовувати жінкам репродуктивного віку, якщо вони не користуються контрацептивними засобами.

Годування груддю. Невідомо, чи проникає травопрост з очних крапель у грудне молоко. Дослідження на тваринах показали, що травопрост і його метаболіти здатні проникати у грудне молоко, тому застосовувати Глаутан у період годування груддю не рекомендується.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Як і при застосуванні будь-яких очних крапель, тимчасове затуманення зору чи інші візуальні розлади можуть вплинути на здатність керувати автомобілем або працювати з іншими механізмами. Якщо затуманення зору виникає одразу після закапування, пацієнт повинен зачекати, поки зір не проясниться, перш ніж керувати автомобілем або працювати з іншими механізмами.