Етанол 70% (Ethanol 70%)
Етанол 70% інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: етанол;
не менше 69,3% об/об і не більше 70,7% об/об етанолу та воду.
Лікарська форма
Розчин для зовнішнього застосування.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна.
Фармакотерапевтична група
Антисептичні та дезінфекційні засоби. Код АТХ D08A X08.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфікуючу, місцево-подразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів.
Фармакокінетика. При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру. Клінічні характеристики Показання Фурункули, панариції, інфільтрати, мастити на початкових стадіях. Для обтирання та компресів. Хірургічна обробка рук хірургів.
Протипоказання
Підвищена індивідуальна чутливість. Не можна застосовувати при гострих запальних процесах шкіри.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
При зовнішньому застосуванні етанолу результати взаємодії з іншими лікарськими засобами невідомі.
Особливості застосування
Застосування у період вагітності або годування груддю.
У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Зовнішньо — для обтирання, компресів, дезінфекції шкіри, у тому числі рук.
Для компресів, обтирань (з метою запобігання опіку) етанол слід розвести водою у співвідношенні 1:1.
Діти.
Застосовують за призначенням лікаря.
Передозування
При зовнішньому застосуванні випадки передозування невідомі.
Побічні реакції
При місцевому застосуванні можливі подразнення шкіри або слизових оболонок.У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.
Термін придатності
5 років. Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С, в щільно закупореній тарі, подалі від вогню. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 100 мл у флаконах.
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
ТОВ «Фарма Черкас»
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
18007, Україна, м. Черкаси, вул. Сурікова, буд. 14А