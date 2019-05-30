Едем® Ріно (Edem Rino) (264955) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Едем Ріно інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
Едем Ріно – комбінований препарат, який містить фенілефрин і диметинден.
Препарат зменшує виділення з носа та сприяє очищенню носових ходів, не порушуючи при цьому фізіологічних функцій миготливого епітелію і слизової оболонки носа.
Фенілефрин належить до симпатоміметичних амінів. Застосовується як назальний деконгестант з помірною судинозвужувальною дією, селективно стимулює α1-адренергічні рецептори кавернозної венозної тканини слизової оболонки носа. Таким чином швидко і надовго усуває набряк слизової оболонки носа та його придаткових пазух.
Диметинден – антагоніст гістамінових Н1-рецепторів, виявляє протиалергічну дію. Ефективний при застосуванні у низьких дозах, добре переноситься.
Едем® Ріно застосовують місцево, тому його активність не корелює з концентрацією активних речовин у плазмі крові.
При випадковому пероральному застосуванні біодоступність фенілефрину зменшувалася і становила приблизно 38%, період напіввиведення – близько 2,5 години.
Системна біодоступність диметиндену після прийому перорально в розчині становить близько 70%, період напіввиведення – близько 6 годин.
Показання Едем Ріно
симптоматичне лікування застуди, закладеності носа, гострих і хронічних ринітів, сезонний (сінна гарячка) та несезонний алергічний риніт, гострі та хронічні синусити, вазомоторні риніти. Допоміжна терапія при гострому середньому отиті.
Підготовка до хірургічного втручання у ділянці носа та усунення набряку слизової оболонки носа і придаткових пазух після хірургічного втручання.
Застосування Едем Ріно
перед введенням препарату слід ретельно прочистити ніс.
Дорослим та дітям віком від 6 років
По 1 уприскуванню у кожен носовий хід 3-4 рази на добу.
Флакон слід тримати вертикально, розпилювачем угору. Тримаючи голову прямо, вставити наконечник у носовий хід, коротким різким рухом натиснути розпилювач і, витягнувши його з носа, розтиснути. Під час вприскування рекомендується злегка вдихнути через ніс.
Термін лікування не має перевищувати 7 днів і залежить від перебігу захворювання.
Протипоказання
гіперчутливість до будь-якого компонента препарату.
Через вміст фенілефрину цей препарат, як і інші судинозвужувальні засоби, протипоказаний при атрофічному риніті, а також пацієнтам, які приймають інгібітори моноаміноксидази (МАО) або приймали їх попередні 14 днів.
Побічна дія
зазвичай препарат добре переноситься.
В окремих випадках можливі слабко виражені тимчасові місцеві реакції з боку слизової оболонки носа (відчуття печіння або сухості). Дуже рідко: розвиток алергічних реакцій (зокрема місцеві реакції з боку шкіри, свербіж, набряк повік, обличчя, загальна слабкість).
Особливості застосування
Едем Ріно не слід застосовувати довше 1 тижня.
Як і при застосуванні інших судинозвужувальних засобів, не слід перевищувати рекомендовану дозу препарату. Надмірне застосування препарату, особливо дітям і особам літнього віку, може спричинити прояви системної дії препарату.
Слід з обережністю призначати препарат пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, артерільною гіпертензією, закритокутовою глаукомою, захворюваннями щитовидної залози.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Препарат не призначають у період вагітності. Жінкам, які годують груддю, не призначають препарат.
Діти.
Дітям віком до 6 років препарат у цій лікарській формі не застосовують.
Слід застосовувати іншу лікарську форму препарату – «Мілт назальні краплі».
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Не впливає.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
препарат протипоказаний пацієнтам, які приймають інгібітори моноаміноксидази (МАО) або приймали їх попередні 14 днів.
Судинозвужувальні засоби слід з обережністю призначати пацієнтам, які приймають трициклічні антидепресанти та антигіпертензивні препарати, такі як β-адреноблокатори.
Передозування
при випадковому застосуванні препарату маленькими дітьми не сповіщалося про будь-які серйозні побічні ефекти.
Більшість випадків була асимптоматична, дуже рідко сповіщалося про відчуття втоми, біль у шлунку, слабко виражену тахікардію, підвищення артеріального тиску, збудженість, безсоння, блідість шкірних покривів.
Лікування: застосування активованого вугілля, можливо застосування проносних засобів дітям молодшого віку (промивання шлунка не потребується); дорослим і дітям старшого віку призначають вживати велику кількість рідини.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати в недоступному для дітей місці.