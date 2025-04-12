Фармакодинаміка.

Діфосфоцин — це препарат, що містить аналог природного нуклеозиду цитиколіну (цитидин 5'-дифосфохоліну), який є попередником фосфатидилхоліну та інших фосфоліпідів, що входять до складу клітинних мембран. Було показано, що цитиколін покращує мозковий кровообіг і постачання кисню до мозку, що сприяє відновленню нормального церебрального метаболізму. Крім того, завдяки захисній дії по відношенню до дофамінергічних нейронів цитиколін сприяє підвищенню рівня дофаміну та збільшує чутливість дофамінових рецепторів.

Фармакокінетика.

Після внутрішньом'язового введення 1000 мг цитиколіну максимальні рівні його основного метаболіту — холіну — спостерігаються через 0,4 години, сягаючи рівня 25 мкмоль/л. Цитиколін метаболізується печінкою з утворенням вільного холіну, який далі залучається до циклів синтезу лецитину та мембранних ліпідів. Виведення цитиколіну відбувається переважно через дихальні шляхи (12% у повністю метаболізованому вигляді), деякою мірою − із сечею та фекаліями.