Фармакодинаміка.

Цефподоксим — добре абсорбований ефір 3-ї генерації, складається із рацемічної суміші R(+) та S(-) енантіомерів. Бета-лактамний антибактеріальний препарат для перорального застосування, широкого спектра дії. Бактерицидна дія препарату зумовлена пригніченням синтезу бактеріальної стінки мікроорганізмів. Препарат активний щодо багатьох грампозитивних, грамнегативних, аеробних та анаеробних мікроорганізмів. Не руйнується більшістю бета-лактамаз. Спектр дії цефподоксиму охоплює такі мікроорганізми:

чутливі (аеробні грампозитивні бактерії) — Staphylococcus aureus (включаючи пеніциліназопродукуючі, але не метицилінрезистентні штами), Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus spp. (групи C, F, G), Corynebacterium diphtheriae;

чутливі (аеробні грамнегативні бактерії) — Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Haemophilus influenzae (включаючи штами, що продукують бета-лактамази), Haemophilus parainfluenzae, Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae (включаючи ті, що продукують пеніциліназу), Neisseria meningitidis, Providencia rettgeri, Citrobacter diversus;

чутливі (анаеробні грампозитивні бактерії) — Peptostreptococcus magnus;

стійкі (аеробні грампозитивні бактерії) — Streptococcus pneumoniae (пеніцилінрезистентні штами); Enterococcus spp.; Listeria monocytogenes;

стійкі (аеробні грамнегативні бактерії) – Enterobacter spp., Pseudomonas spp., Acinetobacter baumanii Clostridium difficile;

стійкі (анаеробні грампозитивні бактерії) Bacteroides spp.

Фармакологічна дія препарату зумовлена властивостями цефподоксиму проксетил. Доведено біоеквівалентність за всіма показниками, що вивчалися.

Фармакокінетика.

Середні значення фармакокінетичних параметрів цефподоксиму проксетилу, які основані на одноразовому внутрішньому застосуванні таблеток по 200 мг здоровими добровольцями після вживання їжі, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Параметри Середнє значенння Межа Час досягнення максимальної концентрації у плазмі (Т max ), години 3,509 [2,424–4,594] Максимальна концентрація у плазмі (С max ), нг/мл 3703,054 [3056,177–4349,931] Середній період напіввиведення (Т 1/2 ), години 2,320 [1,972- 2,668] Площа під фармакокінетичною кривою у межах тривалості спостереження (АUС 0-t ), мкг х год/мл 190488, 352 [188100,210–192876,490] Площа під фармакокінетичною кривою від часу 0 до безкінечності (AUC inf ), нг х годин/мл 20317,873 ±2775,7142 [17542,159–23093,587] Константа швидкості виведення (K el ) 0,3054 ± 0,04693 [0,2585–0,3523]

Біодоступність

Ауроподокс застосовують перорально під час вживання їжі для покращення всмоктування за рахунок фактора їжі, яка підвищує біодоступність цефподоксиму проксетилу.

Абсорбція

Цефподоксим проксетил — неактивна сполука (проліки), що всмоктується зі шлунково-кишкового тракту та деетерифікується до свого активного метаболіту — цефподоксиму. Тому цефподоксим майже не впливає на кишкову флору.

В епітеліальних клітинах кишечнику ефірна група відщеплюється і, таким чином, цефподоксим потрапляє у кров.

Розподіл

Середній об’єм розподілу (Vd/F) після одноразового перорального прийому таблеток у дозі 100 мг або 200 мг становить від 0,7 до 1,15 л/кг.

Період напіввиведення

Середній період напіввиведення цефподоксиму становить 2,4 години, що дає змогу застосовувати препарат 2 рази на добу.

Зв’язування з білками

Цефподоксим помірно зв’язується з білками крові — 40%, переважно з альбуміном.

Проникнення у тканини і рідини

Цефподоксим проникає у тканини і рідини, у тому числі в паренхіму легень, слизову оболонку бронхів, плевральну рідину, піднебінні мигдалики, в тканини передміхурової залози, утворюючи в них концентрацію, яка перевищує мінімальну інгібуючу концентрацію (МІК) для більшості мікроорганізмів.

Концентрація цефподоксиму в тканинах і рідинах наведена в таблиці 2.

Таблиця 2

Тканини Доза перорально, мг Середнє значення, мг/мл або мг/(г) Піднебінні мигдалики 100 0,24 Слизова верхньощелепної порожнини 100 0,34 Паренхіма легень 200 0,63 Слизова бронхів 200 0,91 Тканини передміхурової залози 200 1,25 Плевральна рідина 200 1,84 Рідина шкірного пухирця 200 1,60 Рідина шкірного пухирця 400 2,8 Запалена тканинна рідина 200 2,84

Метаболізм

Цефподоксим проксетил трансформується в організмі в цефподоксимову кислоту і складається із рацемічної суміші R- та S-ізомерів (енантіомерів), які по-різному поводяться в організмі людини (при однаковому значенні pH шлункового і кишкового вмісту). S-ізомер менш чутливий до ферментативного метаболізму в епітеліальних клітинах кишечнику, ніж R-ізомер. Тому, згідно з результатами, отриманими in vitro й in vivo, використання S-ізомеру може поліпшити оральну біодоступність цефподоксиму проксетилу. Дослідження в цьому напрямку продовжуються.

Екскрекція