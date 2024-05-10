суперінфекція, спричинена грибами роду Candida; еозинофілія, лейкопенія, крововиливи, нейтропенія, тромбоцитопенія, тромбоцитоз, позитивний тест Кумбса, агранулоцитоз, сироваткова хвороба, зниження гематокриту та концентрації гемоглобіну, гемолітична анемія, подовження тромбінового та протромбінового часу, лейкоцитоз, лімфопенія, лімфоцитоз; гіперчутливість, анафілактичні р-ції, ангіоневротичний набряк; зневоднення, подагра, периферичний набряк, збільшення маси тіла; міалгія, артралгія; цефалгія; вертиго, запаморочення, нестійкість ходи, слабкість, безсоння, сонливість, порушення сну, невроз, роздратованість, нервозність, тривожність, незвичні сновидіння, погіршання зору, сплутаність свідомості, нічні жахи, парестезія; астма, бронхіт, кашель, носова кровотеча, риніт, свистяче дихання, ядуха, бронхоспазм, синусит, плевральний випіт, пневмонія; біль у животі, нудота, діарея, спрага, тенезми, здуття живота, блювання, диспепсія, сухість у роті, зменшення апетиту, відчуття тиску/переповнення у шлунку, запор, кандидозний стоматит, зубний біль, анорексія, відрижка, гастрит, виразки у роті, псевдомембранозний коліт; холестатичне ураження печінки, підвищення показників функціональних печінкових тестів АсАТ, АлАТ, рівня ЛФ, білірубіну, сечовини і креатиніну; висипання, почервоніння, свербіж, кропив’янка, підвищена пітливість, макульозні висипання, грибковий дерматит, злущування, сухість шкіри, випадання волосся, везикульозні висипання, сонячна еритема, пурпура, бульозні р-ції (включаючи с-ром Стівенса-Джонсона), токсичний епідермальний некроліз, мультиформна еритема; гематурія, інфекції сечових шляхів, метрорагія, дизурія, часті сечовиділення, ніктурія, інфекції чоловічого статевого органа, протеїнурія, біль у піхві, вагінальний кандидоз; порушення функції нирок; застійна СН, прискорене серцебиття, вазодилатація, гематома, мігрень, АГ або гіпотензія; подразнення очей; шум у вухах; дискомфорт, втомлюваність, астенія, озноб, медикаментозна гарячка, біль у грудях, гарячка, генералізований біль, локалізований набряк, локалізований біль, порушення смакових відчуттів, абсцес, АР, набряк обличчя, кандидоз, бактеріальні та паразитарні інфекції; гіпер- або гіпоглікемія, гіпоальбумінемія, гіпопротеїнемія, гіперкаліємія, гіпонатріємія.