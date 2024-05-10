ЦЕФПОДОКСИМ (CEFPODOXIMUM) Діюча речовина
бактерицидний ефект зумовлений пригніченням синтезу компонентів бактеріальної стінки м/о; активний щодо багатьох Гр (+), Гр (-), аеробних та анаеробних м/о; чутливі Гр (+) бактерії: Streptococcus pneumoniae, стрептококи групи A (S. pyogenes), групи B (S. agalactiae), груп C, F, G, S. mitis, S. Sanguis, S. Salivarius, Corynebacterium diphtheriae; чутливі Гр (-) бактерії: Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella (Branhamella) catarrhalis (штами, що продукують і не продукують β- лактамазу), Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, Escherichia coli, Klebsiella spp. (K. pneumoniae; K. oxytoca), Proteus mirabilis; помірно чутливі бактерії: метицилінчутливі стафілококи, штами, що продукують та не продукують пеніциліназу (S. aureus та S. epidermidis). стійкі: ентерококи, метицилін-стійкі стафілококи (S. аureus і
S. epidermidis), Staphylococcus saprophyticus, Pseudomonas aeruginosa і Pseudomonas spp., Clostridium difficile, Bacteroides fragilis.
інфекції ЛОР-органів (г. середній отит; синусит; тонзиліт, фарингіт; тонзиліт та фарингіт - у разі хр., рецидивуючої інфекції або у випадках відомої або підозрюваної нечутливості збудника до широкозастосовуваних а/б), дихальних шляхів (бронхіоліт, ускладнений бактеріальною суперінфекцією, г. бронхіт або рецидиви, загострення хр. бронхіту, бактеріальна пневмонія); неускладнені інфекції верхніх і нижніх сечовивідних шляхів (включаючи г. цистит і пієлонефрит); інфекції шкіри та м’яких тканин (абсцеси, целюліт, інфіковані рани, фурункули, фолікуліт, пароніхія, карбункули і виразки); неускладнений гонококовий уретрит.
добова доза для дорослих та дітей віком від 12 років у табл., синусити: 200 мг 2 р/добу; тонзиліт і фарингіт: 100 мг 2 р/день; г. бронхіт, загострення хр. бронхіту, бактеріальна пневмонія: 100- 200 мг 2 р/день; г. пієлонефрит: 200 мг 2 р/день; цистит: 100 мг 2 р/день; інфекції шкіри та м’яких тканин (абсцеси, целюліт, інфіковані рани, фурункули, фолікуліт, пароніхія, карбункули, виразки): 200 мг 2 р/день; неускладнений гонококовий уретрит: 200 мг одноразово; суспензію застосовують дітям віком від 5 місяців до 12 років: по 8-10 мг/кг/добу, МДД - 400 мг, максимальна разова доза - 200 мг; термін лікування залежить від тяжкості захворювання та визначається індивідуально.
підвищена чутливість до ЛЗ групи цефалоспоринів, пеніцилінів чи до будь яких інших компонентів ЛЗ; для порошку для р/os суспенз.: спадкова непереносимість фруктози або недостатність сахарази-ізомальтази, спадкова непереносимість галактози, дефіцит лактази або с-ром мальабсорбції глюкози/галактози; фенілкетонурія.
суперінфекція, спричинена грибами роду Candida; еозинофілія, лейкопенія, крововиливи, нейтропенія, тромбоцитопенія, тромбоцитоз, позитивний тест Кумбса, агранулоцитоз, сироваткова хвороба, зниження гематокриту та концентрації гемоглобіну, гемолітична анемія, подовження тромбінового та протромбінового часу, лейкоцитоз, лімфопенія, лімфоцитоз; гіперчутливість, анафілактичні р-ції, ангіоневротичний набряк; зневоднення, подагра, периферичний набряк, збільшення маси тіла; міалгія, артралгія; цефалгія; вертиго, запаморочення, нестійкість ходи, слабкість, безсоння, сонливість, порушення сну, невроз, роздратованість, нервозність, тривожність, незвичні сновидіння, погіршання зору, сплутаність свідомості, нічні жахи, парестезія; астма, бронхіт, кашель, носова кровотеча, риніт, свистяче дихання, ядуха, бронхоспазм, синусит, плевральний випіт, пневмонія; біль у животі, нудота, діарея, спрага, тенезми, здуття живота, блювання, диспепсія, сухість у роті, зменшення апетиту, відчуття тиску/переповнення у шлунку, запор, кандидозний стоматит, зубний біль, анорексія, відрижка, гастрит, виразки у роті, псевдомембранозний коліт; холестатичне ураження печінки, підвищення показників функціональних печінкових тестів АсАТ, АлАТ, рівня ЛФ, білірубіну, сечовини і креатиніну; висипання, почервоніння, свербіж, кропив’янка, підвищена пітливість, макульозні висипання, грибковий дерматит, злущування, сухість шкіри, випадання волосся, везикульозні висипання, сонячна еритема, пурпура, бульозні р-ції (включаючи с-ром Стівенса-Джонсона), токсичний епідермальний некроліз, мультиформна еритема; гематурія, інфекції сечових шляхів, метрорагія, дизурія, часті сечовиділення, ніктурія, інфекції чоловічого статевого органа, протеїнурія, біль у піхві, вагінальний кандидоз; порушення функції нирок; застійна СН, прискорене серцебиття, вазодилатація, гематома, мігрень, АГ або гіпотензія; подразнення очей; шум у вухах; дискомфорт, втомлюваність, астенія, озноб, медикаментозна гарячка, біль у грудях, гарячка, генералізований біль, локалізований набряк, локалізований біль, порушення смакових відчуттів, абсцес, АР, набряк обличчя, кандидоз, бактеріальні та паразитарні інфекції; гіпер- або гіпоглікемія, гіпоальбумінемія, гіпопротеїнемія, гіперкаліємія, гіпонатріємія.