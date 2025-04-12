Фармакодинамiка.

Аміноплазмаль Б.Браун 10% Е — розчин для забезпечення організму амінокислотами та електролітами у межах режиму парентерального живлення.

Метою парентерального живлення є забезпечення організму всіма поживними речовинами, необхідними для його росту, підтримання і регенерації тканин.

Амінокислоти мають особливе значення, оскільки вони є незамінними структурними елементами для синтезу протеїнів. Після внутрішньовенного введення амінокислоти змішуються з власними амінокислотами організму. Екзогенні та ендогенні амінокислоти відіграють роль структурних елементів для синтезу функціональних та структурних протеїнів.

Для уникнення неправильного засвоєння амінокислот і одночасного забезпечення процесів, що потребують енергії, необхідне додаткове введення джерел енергії (вуглеводні/жири).

Фармакокінетика.

Оскільки компоненти Аміноплазмалю Б.Браун 10% Е вводяться в організм внутрішньовенно, їх біодоступність становить 100%.

Склад Аміноплазмалю Б.Браун 10% Е базується на результатах клінічних досліджень властивостей амінокислот, що вводяться внутрішньовенно. Розчин має такий склад, що під час введення відбувається рівномірне зростання концентрації всіх амінокислот у плазмі крові людини. Відтак природне співвідношення амінокислот плазми крові одна до одної, тобто амінокислотний гомеостаз, зберігається навіть під час вливання Аміноплазмалю Б.Браун 10% Е.