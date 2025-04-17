Аміноплазмаль Б. Браун 10% Е (Aminoplasmal B. Braun 10% E)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 319 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Аміноплазмаль Б. Браун 10% Е розчин для інфузій флакон 500 мл №10
Б. Браун
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Аміноплазмаль Б. Браун 10% Е розчин для інфузій флакон 500 мл №10
Б. Браун
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Аміноплазмаль Б. Браун 10% Е розчин для інфузій флакон 500 мл №10
Б. Браун
4098,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Аміноплазмаль Б. Браун 10% Е розчин для інфузій флакон 500 мл №10
Б. Браун
3162,14
Економія при броні: -193,06 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Аміноплазмаль Б. Браун 10% Е розчин для інфузій флакон 500 мл №10
Б. Браун
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Аміноплазмаль Б. Браун 10% Е розчин для інфузій флакон 500 мл №10
Б. Браун
4098,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Аміноплазмаль Б. Браун 10% Е розчин для інфузій флакон 500 мл №10
Б. Браун
4098,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Аміноплазмаль Б. Браун 10% Е розчин для інфузій флакон 500 мл №10
Б. Браун
4098,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Аміноплазмаль Б. Браун 10% Е розчин для інфузій флакон 500 мл №10
Б. Браун
4098,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Аміноплазмаль Б. Браун 10% Е розчин для інфузій флакон 500 мл №10
Б. Браун
4098,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Аміноплазмаль Б. Браун 10% Е розчин для інфузій флакон 500 мл №10
Б. Браун
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Аміноплазмаль Б. Браун 10% Е розчин для інфузій флакон 500 мл №10
Б. Браун
4098,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Аміноплазмаль Б. Браун 10% Е розчин для інфузій флакон 500 мл №10
Б. Браун
4098,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Аміноплазмаль Б. Браун 10% Е розчин для інфузій флакон 500 мл №10
Б. Браун
4098,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Аміноплазмаль Б. Браун 10% Е розчин для інфузій флакон 500 мл №10
Б. Браун
4098,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Аміноплазмаль Б. Браун 10% Е розчин для інфузій флакон 500 мл №10
Б. Браун
4098,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Аміноплазмаль Б. Браун 10% Е розчин для інфузій флакон 500 мл №10
Б. Браун
4098,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Аміноплазмаль Б. Браун 10% Е розчин для інфузій флакон 500 мл №10
Б. Браун
4098,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Аміноплазмаль Б. Браун 10% Е розчин для інфузій флакон 500 мл №10
Б. Браун
4098,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Аміноплазмаль Б. Браун 10% Е розчин для інфузій флакон 500 мл №10
Б. Браун
683,38
Економія при броні: -24,69 грн