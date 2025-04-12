фармакодинаміка.

Бісопролол належить до фармакотерапевтичної групи селективних антагоністів β-адренорецепторів. Препарат володіє високою чутливістю до рецепторів β-1, тоді як чутливість до рецептора β-2 в гладких судинних та бронхіальних м’язах дуже низька. Афінність до інших рецепторів β-2, які беруть участь у метаболічній регуляції, низька.

Препарати з групи селективних блокаторів β-адренорецепторів, такі як бісопролол, запобігають судинозвужувальним та гіпертензивними ефектам катехоламінів. При застосуванні бісопрололу зменшується ЧСС та ударний об’єм, що призводить до зниження серцевого викиду. Це знижує АТ та зменшує споживання кисню міокардом. Бісопролол знижує рівні реніну в плазмі крові навіть при супутньому застосуванні діуретиків або інгібіторів АПФ.

Фармакокінетика.

Після прийому всередину активна речовина всмоктується та має біодоступність близько 90%. Зв’язування бізопрололу з білками плазми крові становить близько 30%, обсяг розподілу — 3,5 л/кг, загальний кліренс близько 15 л/год.

Періоду напіврозпаду в плазмі крові 10–12 год. Максимальний ефект досягається протягом 14 днів.

Елімінація бісопрололу проводиться двома способами:

— 50% препарату метаболізується в печінці в неактивні метаболіти, які виводяться нирками.

— інша половина препарату виводиться з незмінному вигляді нирками.

Не потрібно коригувати дозу у пацієнтів з печінковою або нирковою дисфункцією, оскільки елімінація бісопрололу однаково розподіляється між печінкою та нирками.

Слід зазначити, що у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю III стадії NYHA, бісопролол має більш високі рівні в плазмі крові, а Т ½ — більш довший, ніж у здорових людей. Наприклад, у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю, які отримують добову дозу 10 мг бісопрололу, C max в плазмі крові становить 64±21 нг/мл, а Т ½ — 17±5 год.