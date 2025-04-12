Піконорм® (Piconorm)
Піконорм ® інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: sodium picosulfate;
1 мл розчину містить натрію пікосульфату 7,5 мг;
допоміжні речовини: сорбіту розчин, що не кристалізується, пропіленгліколь, вода очищена.
Лікарська форма
Краплі оральні, розчин.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина.
Фармакотерапевтична група
Контактні проносні засоби. Код АТХ А06А В08.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Натрію пікосульфат — проносний засіб групи триарилметанів, який після метаболізму в товстому кишечнику гальмує всмоктування води і таким чином збільшує виведення води та електролітів. Це призводить до розм'якшення консистенції калу і швидкого випорожнення кишечнику, збільшуючи об'єм випорожнення, а також стимулюючи перистальтику.
Фармакокінетика.
Натрію пікосульфат адсорбується у тонкому кишечнику лише у незначній кількості. Після розщеплення ефірів сірчаної кислоти бактеріями у товстому кишечнику утворюється дифенольне проносне, яке частково всмоктується і після кон'югації виділяється з жовчю.
Незначна частина виводиться з сечею у вигляді глюкуронідів; більша частина — з калом як у вигляді вільних дифенолів, так і у вигляді самого пікосульфату. Інформація про рівні у плазмі крові і зв'язування з білками відсутня.
Показання
Для короткочасного застосування при закрепах або станах, які потребують полегшення дефекації.
Як і інші проносні засоби, ПІКОНОРМ® не слід приймати щодня або протягом тривалого часу без встановлення причини запору.
Протипоказання
- Підвищена чутливість до діючої речовини, інших триарилметанів або до інших компонентів лікарського засобу.
- Кишкова непрохідність або гостре захворювання органів черевної порожнини, наприклад апендицит.
- Гострі запальні захворювання кишечнику.
- Гострий абдомінальний біль, що супроводжується нудотою та блюванням, що може вказувати на вищезазначені гострі захворювання.
- Сильне зневоднення.
ПІКОНОРМ® слід приймати під медичним наглядом при станах, які пов'язані з порушенням водного та електролітного балансу (наприклад при тяжкому порушенні функції нирок).
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
При тривалому застосуванні/застосуванні великих доз лікарського засобу через дефіцит калію можливе посилення дії серцевих глікозидів. Втрата калію може посилитися при комбінаціях з діуретиками і кортикостероїдами.
Оскільки натрію пікосульфат метаболізується у свою активну форму під впливом бактерій у товстому кишечнику, одночасний прийом з антибіотиками може призвести до зменшення або відсутності проносної дії лікарського засобу.
Особливості застосування
ПІКОНОРМ®, краплі, призначений для короткочасного застосування.
Пацієнтам, які страждають на хронічний запор, слід провести повну діагностику та встановити причину запору.
Не слід приймати лікарський засіб кожен день або тривалий час без встановлення причини запору. Тривале або непомірне застосування лікарського засобу може призвести до порушень водного та електролітного балансу та до гіпокаліємії.
Медикаментозне лікування показане тільки у випадках недостатньої ефективності довготривалих заходів щодо зміни харчування (їжа, багата на баластні речовини та клітковину, а також вживання достатньої кількості рідини) і способу життя (наприклад, дотримуватися активного рухового режиму).
Дітям віком від 4 років лікарський засіб застосовувати тільки за призначенням лікаря.
При захворюваннях, які супроводжуються порушенням водно-електролітного балансу, ПІКОНОРМ®, краплі, можна застосовувати тільки під наглядом лікаря.
Після відміни застосування лікарського засобу симптоми можуть з'явитися знову. Повернення симптомів після тривалого застосування при хронічних запорах може бути пов'язано з наявністю тяжкого запору.
Лікарський засіб містить сорбіт, тому пацієнтам зі спадковою непереносимістю фруктози не слід застосовувати ПІКОНОРМ®, краплі.
Лікарський засіб можна застосовувати хворим на цукровий діабет, оскільки він містить замінник цукру сорбіт (1 мл крапель відповідає 0,03 хлібної одиниці).
Застосування у період вагітності або годування груддю
ПІКОНОРМ®, краплі, не слід застосовувати у період вагітності.
Клінічні данні показують, що ні активний метаболіт біс-(п-гідроксифеніл)-піридил-2-метан, ні його глюкуроніди не проникають у грудне молоко. Таким чином, ПІКОНОРМ® можна застосовувати у період годування груддю.
Дослідження з оцінки впливу на фертильність не проводили.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає на здатність керувати автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Однак пацієнтів слід попередити про можливі прояви вазовагальних реакцій (наприклад абдомінального спазму) та/або побічні реакції, такі як запаморочення та/або непритомність.
У разі виникнення абдомінального спазму хворому слід уникати таких потенційно небезпечних видів діяльності, як керування автотранспортом або іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
ПІКОНОРМ®, краплі, приймати внутрішньо одноразово, бажано ввечері.
Краплі можна приймати у чистому вигляді або разом з рідиною.
Як правило, ефект настає через 10–12 годин.
Дорослим призначати по 20–40 крапель (відповідає 5–10 мг натрію пікосульфату моногідрату), дітям у віці від 4-х років (тільки за призначенням лікаря) — по 10–20 крапель (відповідає 2,5–5 мг натрію пікосульфату моногідрату).
Застосування лікарського засобу повинно бути короткочасним.
1 мл лікарського засобу містить 30 крапель.
Діти
ПІКОНОРМ®, краплі, протипоказаний дітям віком до 4 років.
Дітям віком від 4 років лікарський засіб застосовувати тільки за призначенням лікаря.
Передозування
Симптоми. При прийомі великих доз спостерігаються діарея і спазми кишечнику, клінічно значущі втрати калію та інших електролітів.
Можлива ішемія слизової оболонки товстого кишечнику, пов'язана з прийомом натрію пікосульфату у значно більших дозах, ніж дози, що рекомендуються для лікування запорів.
Тривале передозування може призвести до хронічної діареї, абдомінального болю, гіпокаліємії, вторинного гіперальдостеронізму і каменів у нирках. При зловживанні також можуть спостерігатися ушкодження ниркових канальців, метаболічний алкалоз та м'язова слабкість, зумовлена гіпокаліємією.
Лікування. Протягом короткого часу після прийому лікарського засобу абсорбцію можна зменшити або запобігти їй, викликавши блювання або промивши шлунок.
Проведення регідратаційної терапії (поповнення втрати води та електролітів). Це особливо важливо для дітей та пацієнтів літнього віку.
Може бути доцільним застосування спазмолітичних засобів.
Побічні реакції
Частота виникнення побічних реакцій, наведених нижче, оцінюється таким чином: дуже часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100, < 1/10); нечасто (≥ 1/1000, < 1/100); рідко (≥ 1/10000, < 1/1000); дуже рідко (< 1/10000), невідомо (неможливо визначити частоту на підставі існуючих даних).
Побічні реакції при короткочасному застосуванні проявляються нижчезазначеним чином.
З боку шлунково-кишкового тракту: дуже часто — діарея; часто — метеоризм, абдомінальний біль, дискомфорт або коліки; нечасто — нудота та блювання.
З боку імунної системи: невідомо — алергічні реакції, у тому числі набряк Квінке, шкірні реакції.
З боку нервової системи: нечасто — запаморочення; невідомо — непритомність. Мова йде про запаморочення та/або непритомність при дефекації (Valsalva manoeuvre) або парасимпатичну реакцію на абдомінальний біль.
Тривале застосування часто супроводжується збільшенням виведення води, калію та інших солей з організму. Це, у свою чергу, може спричинити посилення атонії кишечнику; призвести до порушень серцевої діяльності і м'язової слабкості, особливо при одночасному прийомі сечогінних засобів і кортикостероїдів.
Термін придатності
2 роки. Термін придатності після відкриття флакона — 28 днів.
Умови зберігання
Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС. Не заморожувати.
Упаковка
По 10 мл або по 15 мл, або по 30 мл у флаконі з крапельницею; по 1 флакону з крапельницею в пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 02093, м. Київ, вул. Бориспiльська, 13.