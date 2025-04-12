Фармакодинаміка.

Натрію пікосульфат — проносний засіб групи триарилметанів, який після метаболізму в товстому кишечнику гальмує всмоктування води і таким чином збільшує виведення води та електролітів. Це призводить до розм'якшення консистенції калу і швидкого випорожнення кишечнику, збільшуючи об'єм випорожнення, а також стимулюючи перистальтику.

Фармакокінетика.

Натрію пікосульфат адсорбується у тонкому кишечнику лише у незначній кількості. Після розщеплення ефірів сірчаної кислоти бактеріями у товстому кишечнику утворюється дифенольне проносне, яке частково всмоктується і після кон'югації виділяється з жовчю.

Незначна частина виводиться з сечею у вигляді глюкуронідів; більша частина — з калом як у вигляді вільних дифенолів, так і у вигляді самого пікосульфату. Інформація про рівні у плазмі крові і зв'язування з білками відсутня.