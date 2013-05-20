АКВА МАРІС® ПЛЮС (AQUA MARIS PLUS) (263795) - інструкція із застосування Медичні вироби
АКВА МАРІС ® ПЛЮС інструкція із застосування
Лікарська форма
Спрей назальний, розчин.
Прозорий безбарвний розчин без запаху.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються при захворюваннях порожнини носа. Протинабрякові та інші препарати для місцевого застосуванняя при захворюваннях носа. Інші засоби для лікування при захворюваннях носа. Код АТС R01A X10.
Аква Маріс® Плюс — це ізотонічний стерильний розчин води Адріатичного моря з натуральними солями та мікроелементами, що збагачений д-пантенолом.
Після впорскування у носовий хід Аква Маріс® Плюс зволожує суху назальну слизову оболонку, стимулює регенерацію, нормалізує клітинний метаболізм і чинить трофічну дію на слизову оболонку порожнини носа.
Препарат сприяє розрідженню слизу і нормалізації його вироблення у келихоподібних клітинах слизової оболонки носової порожнини.
Мікроелементи, що входять до складу препарату, покращують функцію миготливого епітелію, який посилює опірність слизової оболонки порожнини носа і придаткових пазух до проникнення патогенних бактерій і вірусів.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонента препарату.
Дитячий вік до 1 року.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Оскільки препарат системно не впливає на організм, взаємодія з іншими лікарськими засобами не відзначалася. Можливе застосування з іншими лікарськими засобами, що застосовуються місцево для лікування риніту.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Препарат можна застосовувати під час вагітності або годування груддю.
Спосіб застосування та дози
Аква Маріс® Плюс, спрей назальний, призначають дорослим та дітям старше 1 року.
З лікувальною метою:
- дітям віком від 1 до 7 років — 4 рази на добу по 2 впорскування у кожен носовий хід;
- дітям від 7 до 16 років — 4 — 6 разів на добу по 2 впорскування у кожен носовий хід;
- дорослим — 4 — 8 разів на добу по 2 — 3 впорскування у кожен носовий хід.
Курс лікування у всіх випадках становить 2 — 4 тижні.
Рекомендується повторити курс лікування через місяць.
З профілактичною метою:
- дітям віком від 1 до 7 років — 1 — 3 рази на добу по 1 — 2 впорскування у кожен носовий хід;
- дітям від 7 до 16 років — 2 — 4 рази на добу по 2 впорскування у кожен носовий хід;
- дорослим — 3 — 6 разів на добу по 2 — 3 впорскування у кожен носовий хід.
Діти
Не застосовують дітям віком до 1 року в даній лікарській формі.
Передозування
Випадки передозування відсутні.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Упаковка
По 30 мл у скляному флаконі з дозуючим пристроєм у картонній коробці.