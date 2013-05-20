Засоби, що застосовуються при захворюваннях порожнини носа. Протинабрякові та інші препарати для місцевого застосуванняя при захворюваннях носа. Інші засоби для лікування при захворюваннях носа. Код АТС R01A X10.

Аква Маріс® Плюс — це ізотонічний стерильний розчин води Адріатичного моря з натуральними солями та мікроелементами, що збагачений д-пантенолом.

Після впорскування у носовий хід Аква Маріс® Плюс зволожує суху назальну слизову оболонку, стимулює регенерацію, нормалізує клітинний метаболізм і чинить трофічну дію на слизову оболонку порожнини носа.

Препарат сприяє розрідженню слизу і нормалізації його вироблення у келихоподібних клітинах слизової оболонки носової порожнини.

Мікроелементи, що входять до складу препарату, покращують функцію миготливого епітелію, який посилює опірність слизової оболонки порожнини носа і придаткових пазух до проникнення патогенних бактерій і вірусів.