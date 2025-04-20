АКВА МАРІС® ПЛЮС (AQUA MARIS PLUS)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 168 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
АКВА МАРІС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
279,50
Економія при броні: -65,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
АКВА МАРІС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
259,82
Економія при броні: -66,23 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
АКВА МАРІС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
АКВА МАРІС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
256,00
Економія при броні: -31,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
АКВА МАРІС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
259,92
Економія при броні: -22,54 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
АКВА МАРІС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
АКВА МАРІС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
258,09
Економія при броні: -65,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
АКВА МАРІС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
264,71
Економія при броні: -54,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
АКВА МАРІС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
258,05
Економія при броні: -47,43 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
АКВА МАРІС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
АКВА МАРІС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
279,50
Економія при броні: -65,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
АКВА МАРІС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
257,45
Економія при броні: -46,95 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
АКВА МАРІС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
АКВА МАРІС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
АКВА МАРІС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
263,67
Економія при броні: -57,83 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
АКВА МАРІС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
275,60
Економія при броні: -61,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
АКВА МАРІС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
АКВА МАРІС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
263,38
Економія при броні: -57,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
АКВА МАРІС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
261,30
Економія при броні: -55,46 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
АКВА МАРІС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
267,80
Економія при броні: -53,80 грн