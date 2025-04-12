Лікарський засіб застосовувати дорослим та дітям віком від 12 років для зрошення ураженої ділянки у ротовій порожнині.

На початку лікування лікарський засіб застосовувати 2–3 рази на добу, після зменшення вираженості запального процесу — 1–2 рази на добу до повного одужання.

Курс лікування — 3–7 днів.

Правила користування балоном

1. Зняти захисний ковпачок з балона і, переконавшись у чистоті розпилювача, надіти його на шток клапана.

2. Тримаючи балон вертикально, натиснути кілька разів на розпилювач до появи перших крапель рідини.

3. Вільний кінець розпилювача ввести у ротову порожнину та, спрямувавши розпилювач на уражену ділянку, натиснути на головку розпилювача 1–2 рази і рівномірно зросити лікарським засобом ділянку ротової порожнини.

4. Після розпилювання лікарського засобу слід утримуватись від прийому їжі та пиття до припинення печіння у ротовій порожнині.

5. Закінчивши зрошування, завжди необхідно закривати балон захисним ковпачком.

Догляд за розпилювачем

Щоб уникнути закупорки розпилювача, його слід промити під струменем теплої води та, струснувши залишки води, просушити у теплому місці, не піддаючи дії високої температури.