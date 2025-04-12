Пропосол-КМ (Proposolum-KM)
Пропосол-КМ інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: прополіс;
1 балон містить прополісу 1,5 г;
допоміжні речовини: етанол (96%), гліцерин.
Лікарська форма
Спрей для ротової порожнини.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина темно-жовтого кольору з характерним запахом прополісу.
Фармакотерапевтична група
Засоби для застосування у стоматології. Протимікробні та антисептичні лікарські засоби для місцевого застосування у стоматології.
Код АТХ А01А В11.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Антисептичний, протизапальний, болезаспокійливий та ранозагоювальний засіб, дія якого зумовлена властивостями комплексу біологічно активних речовин прополісу (флавоноїди, вітаміни, амінокислоти).
Фармакокінетика.
Дані не представлені.
Показання
Місцеве лікування запальних захворювань слизової оболонки ротової порожнини: афтозних, катаральних, виразкових стоматитів, катаральних гінгівітів, тонзиліту, глоситів.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу/продуктів бджільництва, екзема (гострі форми), кровотечі з уражених ділянок слизової оболонки.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не рекомендується застосовувати одночасно з іншими антисептичними засобами та продуктами бджільництва.
Особливості застосування
Уникати потрапляння лікарського засобу в очі, оскільки він містить етанол.
Перед застосуванням лікарського засобу рекомендується промити ротову порожнину теплою кип'яченою водою. Оскільки лікарський засіб містить етанол, його слід з обережністю призначати пацієнтам із захворюваннями печінки. Після зрошування ротової порожнини лікарським засобом слід утримуватися від вживання їжі впродовж 15–30 хвилин.
Застосування у період вагітності або годування груддю
У період вагітності лікарський засіб слід застосовувати з урахуванням співвідношення користь для матері/ризик для плода. У разі необхідності застосування лікарського засобу годування груддю рекомендується припинити.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Лікарський засіб містить 80% етанолу 96%. При натискуванні на головку розпилювача протягом 1–2 секунд у ротову порожнину разом з лікарським засобом потрапляє до 0,8 г етанолу 96%, що не може негативно вплинути на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Лікарський засіб застосовувати дорослим та дітям віком від 12 років для зрошення ураженої ділянки у ротовій порожнині.
На початку лікування лікарський засіб застосовувати 2–3 рази на добу, після зменшення вираженості запального процесу — 1–2 рази на добу до повного одужання.
Курс лікування — 3–7 днів.
Правила користування балоном
1. Зняти захисний ковпачок з балона і, переконавшись у чистоті розпилювача, надіти його на шток клапана.
2. Тримаючи балон вертикально, натиснути кілька разів на розпилювач до появи перших крапель рідини.
3. Вільний кінець розпилювача ввести у ротову порожнину та, спрямувавши розпилювач на уражену ділянку, натиснути на головку розпилювача 1–2 рази і рівномірно зросити лікарським засобом ділянку ротової порожнини.
4. Після розпилювання лікарського засобу слід утримуватись від прийому їжі та пиття до припинення печіння у ротовій порожнині.
5. Закінчивши зрошування, завжди необхідно закривати балон захисним ковпачком.
Догляд за розпилювачем
Щоб уникнути закупорки розпилювача, його слід промити під струменем теплої води та, струснувши залишки води, просушити у теплому місці, не піддаючи дії високої температури.
Діти
Лікарський засіб не застосовувати дітям віком до 12 років.
Передозування
Симптоми: алергічні реакції, нестерпне печіння та сухість у ротовій порожнині.
Лікування: при значній вираженості зазначених симптомів слід промити ротову порожнину теплою кип'яченою водою, а при наявності алергічних реакцій — призначити антигістамінні лікарські засоби.
Побічні реакції
З боку імунної системи: алергічні реакції, у тому числі алергічний дерматит, гіперемія, свербіж шкіри, висипання, ларингоспазм, задишка, набряк Квінке.
З боку шлунково-кишкового тракту: нудота.
Місцеві ефекти: відчуття легкого печіння язика, сухість у роті.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Упаковка
По 25 г у балоні аерозольному з клапаном насосного типу; по 1 балону з розпилювачем та захисним ковпачком у пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
АТ «СТОМА».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 61105, м. Харків, вул. Ньютона, 3.