ЕЛЕУТЕРОКОК екстракт
ЕЛЕУТЕРОКОК екстракт інструкція із застосування
Лікарська форма
Екстракт рідкий для перорального застосування, спиртовий.
Рідина темно-коричневого кольору, у тонкому шарі прозора, зі специфічним запахом. При зберіганні допускається випадання осаду.
Фармакотерапевтична група
Тонізуючі засоби. Код АТС А13А.
До складу кореневищ з коренями входять елеутерозиди А, В, В1, С, Д, Е, F і G, похідні кумарину, флавоноїди, ефірна олія, рослинний віск, смоли, крохмаль. Завдяки наявності елеутерозидів препарат підвищує фізичну та розумову працездатність, стійкість до несприятливих факторів навколишнього середовища, підвищує гостроту зору, стимулює серцево-судинну систему, послаблює стресові реакції, має деяку стимулюючу, гонадотропну та гіпоглікемічну дію.
Препарат добре всмоктується у травному тракті, виводиться з організму головним чином нирками.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату. Гіпертермічний синдром, артеріальна гіпертензія, підвищена збудливість, гострі інфекційні захворювання, інфаркт міокарда, аритмії, безсоння, нейроциркуляторна дистонія, гарячка, епілепсія.
Спосіб застосування та дози
Препарат призначати внутрішньо за 30 хвилин до їди. Дорослим приймати по 20–40 крапель 2–3 рази на добу, дітям віком від 12 років призначати з розрахунку 1 крапля на рік життя дитини 2 рази на добу. Курс лікування — 25–30 днів; при необхідності повторити через 1–2 тижні.
Передозування
Симптоми: можливе підвищення артеріального тиску, порушення ритму серця, підвищена збудливість, порушення сну.
Лікування. Терапія симптоматична.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Препарат посилює дію стимуляторів центральної нервової системи та аналептиків, є фізіологічним антагоністом засобів, що пригнічують центральну нервову систему (у тому числі барбітуратів, транквілізаторів, протиепілептичних засобів).
Екстракт елеутерококу може потенціювати дію гіпоглікемічних засобів.
Термін придатності
4 роки.
Препарат не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище + 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 30 мл або 50 мл у флаконах.
Категорія відпуску
Без рецепта.