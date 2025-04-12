Тонізуючі засоби. Код АТС А13А.

До складу кореневищ з коренями входять елеутерозиди А, В, В 1 , С, Д, Е, F і G, похідні кумарину, флавоноїди, ефірна олія, рослинний віск, смоли, крохмаль. Завдяки наявності елеутерозидів препарат підвищує фізичну та розумову працездатність, стійкість до несприятливих факторів навколишнього середовища, підвищує гостроту зору, стимулює серцево-судинну систему, послаблює стресові реакції, має деяку стимулюючу, гонадотропну та гіпоглікемічну дію.

Препарат добре всмоктується у травному тракті, виводиться з організму головним чином нирками.