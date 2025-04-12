препарат призначають дорослим та дітям віком від 6 років.

Дорослі та діти віком від 6 років: рекомендована добова доза становить 5 мг (1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою).

Хворим літнього віку при нормальній функції нирок зниження дози не потрібне.

Корекція дози рекомендується у пацієнтів літнього віку з помірною і тяжкою нирковою недостатністю (див. Пацієнти з порушеною функцією нирок).

Дорослі пацієнти з порушенням функції нирок. Інтервали дозування мають бути індивідуалізовані залежно від ступеня порушення функції нирок.

Для застосування цієї таблиці дозування необхідно оцінити кліренс креатиніну пацієнта у мл/хв. Кліренс креатиніну (мл/хв) має бути оцінений за вмістом креатиніну в сироватці крові (мг/дл) за допомогою наступної формули:

(140 – вік (роки))·маса тіла (кг)

—————————————— · 0,85 для жінок

72·креатинін сироватки крові (мг/дл)

Корекція дози препарату для хворих із порушенням функції нирок



Функція нирок Кліренс креатиніну, мл/хв Доза й кількість прийомів Нормальна функція нирок ≥80 5 мг 1 раз на добу Порушення функції нирок легкого ступеня 50–79 5 мг 1 раз на добу Порушення функції нирок помірного ступеня 30–49 5 мг 1 раз на 2 доби Порушення функції нирок тяжкого ступеня <30 5 мг 1 раз на 3 доби Термінальна стадія ниркової недостатності. Пацієнти, які перебувають на гемодіалізі <10 Протипоказано



Хворим з печінковою недостатністю корекція режиму дозування не потрібна. Хворим з печінковою та нирковою недостатністю слід коригувати режим дозування відповідно до таблиці, наведеної вище, після консультації з лікарем.

У дітей з нирковою недостатністю корекцію дози необхідно проводити індивідуально, виходячи з показника кліренсу креатиніну і маси тіла. Спеціальні дані щодо режиму прийому препарату дітьми з нирковою недостатністю відсутні.

Тривалість застосування. Пацієнтів з періодичним алергічним ринітом (тривалість прояву симптомів захворювання становить менше 4 діб на тиждень або менше 4 тиж на рік) слід лікувати відповідно до перебігу захворювання та анамнезу; лікування можна припинити, якщо симптоми зникнуть, та відновити знову у разі повторного виникнення симптомів. У разі стійкого алергічного риніту (тривалість симптомів захворювання становить більше 4 діб на тиждень або більше 4 тиж на рік) у період контакту з алергенами пацієнту може бути запропонована постійна терапія. При хронічних захворюваннях (хронічний алергічний риніт, хронічна кропив’янка) тривалість лікування становить до 1 року.

Спосіб застосування. Приймати таблетку необхідно внутрішньо, незалежно від вживання їжі. Таблетку необхідно ковтати цілою, запиваючи невеликою кількістю води. Рекомендовано застосовувати добову дозу в один прийом.