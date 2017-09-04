Таблетки.

Основні фізико-хімічні властивості:

таблетки по 8 мг: білі або майже білі, трохи крапчасті, круглі, плоскі непокриті таблетки з тисненням «Н1» з одного боку та гладенькі з іншого боку;

таблетки по 16 мг: білі або майже білі, трохи крапчасті, круглі, двоопуклі, непокриті таблетки з тисненням «Н2» з одного боку та розподільчою рискою — з іншого боку;

таблетки по 24 мг: білі або майже білі, трохи крапчасті, круглі, двоопуклі, непокриті таблетки, гладенькі з обох боків.