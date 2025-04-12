Фармакодинаміка.

Хлоргексидину біглюконат чинить швидку та виражену дію на грампозитивні та грамнегативні бактерії, дріжджі та дерматофіти: Treponema pallidum, Chlamidia spp., Ureaplasma spp., Neisseria gonоrrhоeae, Trichomonas vaginalis. До препарату слабко чутливими є деякі штами Pseudomonas spp., Proteus spp. Нечутливі до препарату кислотостійкі форми бактерій, спори бактерій, гриби, віруси.

Фармакокінетика.

При інтравагінальному застосуванні практично не всмоктується, системної дії не чинить.