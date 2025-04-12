Ледісепт-Фармекс (Ledisept-Pharmex)
Ледісепт-Фармекс інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: хлоргексидин;
1 песарій містить хлоргексидину біглюконат, 20% розчин, що відповідає хлоргексидину 16 мг;
допоміжна речовина: поліетиленоксид.
Лікарська форма
Песарії.
Основні фізико-хімічні властивості: песарії від білого до білого з жовтуватим відтінком кольору, допускається мармуровість поверхні. Допускається наявність воронкоподібного поглиблення і повітряного стрижня.
Фармакотерапевтична група
Протимікробні та антисептичні засоби, що застосовуються в гінекології. Код АТХ G01A X.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Хлоргексидину біглюконат чинить швидку та виражену дію на грампозитивні та грамнегативні бактерії, дріжджі та дерматофіти: Treponema pallidum, Chlamidia spp., Ureaplasma spp., Neisseria gonоrrhоeae, Trichomonas vaginalis. До препарату слабко чутливими є деякі штами Pseudomonas spp., Proteus spp. Нечутливі до препарату кислотостійкі форми бактерій, спори бактерій, гриби, віруси.
Фармакокінетика.
При інтравагінальному застосуванні практично не всмоктується, системної дії не чинить.
Показання
Профілактика венеричних захворювань (сифіліс, гонорея, трихомоніаз, хламідіоз, уреаплазмоз) та інфекційно-запальних ускладнень в акушерстві та гінекології (перед оперативним лікуванням гінекологічних захворювань, перед пологами та абортом, до та після встановлення внутрішньоматкової спіралі, до та після діатермокоагуляції шийки матки, перед внутрішньоматковими дослідженнями).
Лікування бактеріального вагінозу, кольпіту, ерозії шийки матки.
Протипоказання
Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Хлоргексидину біглюконат не можна застосовувати разом з детергентами, які містять аніонну групу (сапоніни, натрію лаурилсульфат, натрію карбоксиметилцелюлоза), а також з милом.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Не протипоказано.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Препарат застосовувати інтравагінально. Перед застосуванням песарій звільнити від контурної упаковки.
Лікування: застосовувати по 1 песарію 2 рази на добу протягом 7–10 днів залежно від характеру захворювання. При необхідності можливе продовження курсу лікування до 20 днів.
Профілактика венеричних захворювань: застосовувати одноразово по 1 песарію не пізніше ніж через 2 години після статевого акту.
Вагітність. Зважаючи на ступінь вираженості інфекційного процесу, дані бактеріологічних досліджень, явищ загрози переривання вагітності хлоргексидину біглюконат застосовувати по 1 песарію 1 або 2 рази на добу як монотерапію або у складі комплексної терапії. Тривалість застосування — від 5 до 10 днів.
При годуванні груддю препарат застосовувати у звичайних рекомендованих дозах.
Діти
Досвіду застосування немає.
Передозування
Передозування та токсичні ефекти при застосуванні препарату не виявлені.
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції, свербіж у місці введення супозиторію.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 5 песаріїв у стрипі, по 2 стрипи в пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 08301, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, буд. 100.
Про всі випадки побічних реакцій необхідно інформувати виробника:
ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП», Україна, 08301, Київська область, м. Бориспіль, вул. Шевченка, буд. 100, тел.: +38(044)391–19–19, факс: +38(044)391–19–18, або через форму на сайті: http://www.pharmex.com.ua/kontakty/farmakonadzor