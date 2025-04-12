Фармакодинаміка.

Тіамінпірофосфатхлоридаміноацетато-магнію (II) калієвої солі тригідрат є оригінальною координаційною сполукою кокарбоксилази (тіамінпірофосфату гідрохлориду). Наявність у складі сполуки іонів магнію та амінокислоти гліцину супроводжується підвищенням активності кокарбоксилази щодо ферментів вуглеводного обміну, для яких вона є коензимом.

В організмі кокарбоксилаза в комплексі з протеїном та іонами магнію є складовою частиною карбоксилазферменту, що каталізує декарбоксилювання та карбоксилювання a-кетокислот. Кокарбоксилаза активує основні ферменти вуглеводного обміну, що супроводжується посиленням утилізації глюкози тканинами. Посилення метаболізму глюкози призводить до активації тканинного дихання, підвищення продукування АТФ та зменшення накопичення молочної кислоти. Вказаний вплив супроводжується покращенням метаболічних процесів, особливо при цукровому діабеті. Кокарбоксилаза сприяє більш повній утилізації піровиноградної кислоти, що супроводжується покращенням функції нервових волокон при цукровому діабеті і зменшенням явищ нейропатії.

Кокарбоксилаза-Форте сприяє нормалізації обміну клітин в умовах ішемії та гіпоксії. Застосування препарату при станах, пов’язаних з активацією вільнорадикальних реакцій, супроводжується покращенням антиоксидантного статусу.

Фармакокінетика.

Після сублінгвального (під’язичного) прийому складові препарату швидко всмоктуються у кров. Максимальна концентрація у плазмі крові визначається через 0,5–1,5 години. Продукти метаболізму виводяться нирками.