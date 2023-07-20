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Активні речовини — “К”КОКАРБОКСИЛАЗА (COCARBOXYLASUM)

КОКАРБОКСИЛАЗА (COCARBOXYLASUM) Діюча речовина

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Знайдено: 7 препаратів
Кокарбоксилази гідрохлорид ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 50 мг, ампули у блістері, з ррозчинником в ампулах 2 мл, у блістерах, з розч. в амп. 2 мл, у бліст., № 10; ФЗ "Біофарма"
Кокарбоксилази гідрохлорид Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 50 мг, ампули у блістері, з ррозчинником в ампулах 2 мл, у блістерах, з розч. в амп. 2 мл, у бліст., № 10 ФЗ "Біофарма"
В 489 аптеках
від 202,82 грн
Ціни в аптеках
Кокарбоксилази гідрохлорид розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, у блістерах, у блістерах, № 10; ФЗ "Біофарма"
Кокарбоксилази гідрохлорид Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, у блістерах, у блістерах, № 10 ФЗ "Біофарма"
В 401 аптеці
від 214,81 грн
Ціни в аптеках
Кокарбоксилази гідрохлорид ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 50 мг, ампула, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10; ФЗ "Біофарма"
Кокарбоксилази гідрохлорид Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 50 мг, ампула, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 ФЗ "Біофарма"
В 42 аптеках
від 223,60 грн
Ціни в аптеках
Кокарбоксилази гідрохлорид ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 50 мг, флакон, з ррозчинником в ампулах 2 мл, у блістерах, з розч. в амп. 2 мл, у бліст., № 10; ФЗ "Біофарма"
Кокарбоксилази гідрохлорид Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 50 мг, флакон, з ррозчинником в ампулах 2 мл, у блістерах, з розч. в амп. 2 мл, у бліст., № 10 ФЗ "Біофарма"
В 45 аптеках інших міст
від 254,00 грн
Ціни в інших містах
Кокарбоксилази гідрохлорид ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 50 мг, флакон, у блістерах, у блістерах, № 10; ФЗ "Біофарма"
Кокарбоксилази гідрохлорид Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 50 мг, флакон, у блістерах, у блістерах, № 10 ФЗ "Біофарма"
В 3 аптеках інших міст
від 248,90 грн
Ціни в інших містах
Кокарбоксилаза-Форте таблетки, 50 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; ФарКоС
Кокарбоксилаза-Форте Таблетки, 50 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 ФарКоС
В 1 аптеці інших міст
від 95,53 грн
Ціни в інших містах
Кокарбоксилаза-Форте таблетки, 25 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; ФарКоС
Кокарбоксилаза-Форте Таблетки, 25 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 ФарКоС
Немає в наявності