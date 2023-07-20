Активні речовини — “К”КОКАРБОКСИЛАЗА (COCARBOXYLASUM) КОКАРБОКСИЛАЗА (COCARBOXYLASUM) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 7 препаратів Плитка Список Кокарбоксилази гідрохлорид Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 50 мг, ампули у блістері, з ррозчинником в ампулах 2 мл, у блістерах, з розч. в амп. 2 мл, у бліст., № 10 ФЗ "Біофарма" В 489 аптеках від 202,82 грн Ціни в аптеках Кокарбоксилази гідрохлорид Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, у блістерах, у блістерах, № 10 ФЗ "Біофарма" В 401 аптеці від 214,81 грн Ціни в аптеках Кокарбоксилази гідрохлорид Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 50 мг, ампула, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 ФЗ "Біофарма" В 42 аптеках від 223,60 грн Ціни в аптеках Кокарбоксилази гідрохлорид Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 50 мг, флакон, з ррозчинником в ампулах 2 мл, у блістерах, з розч. в амп. 2 мл, у бліст., № 10 ФЗ "Біофарма" В 45 аптеках інших міст від 254,00 грн Ціни в інших містах Кокарбоксилази гідрохлорид Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 50 мг, флакон, у блістерах, у блістерах, № 10 ФЗ "Біофарма" В 3 аптеках інших міст від 248,90 грн Ціни в інших містах Кокарбоксилаза-Форте Таблетки, 50 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 ФарКоС В 1 аптеці інших міст від 95,53 грн Ціни в інших містах Кокарбоксилаза-Форте Таблетки, 25 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 ФарКоС Немає в наявності Ціни в аптеках Препарати, які містять КОКАРБОКСИЛАЗА