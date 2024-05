фармакодинаміка. Індекс Перля контрацептивних невдач: 0,41 (верхній двосторонній 95% довірчий інтервал: 0,85).

Загальний індекс Перля (контрацептивні невдачі + помилки з боку пацієнток): 0,80 (верхній двосторонній 95% довірчий інтервал: 1,30).

Контрацептивний ефект препарату Дарілія ґрунтується на взаємодії різних факторів, найважливішими з яких є гальмування овуляції та зміна ендометрія.

Дарілія, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, — це комбінований пероральний контрацептив (КПК), що містить етинілестрадіол і прогестаген дроспіренон. У терапевтичній дозі дроспіренон виявляє антиандрогенні та слабкі антимінералокортикоїдні властивості. Він позбавлений будь-якої естрогенної, глюкокортикоїдної та антиглюкокортикоїдної активності. Це забезпечує дроспіренону фармакологічний профіль, дуже схожий на натуральний гормон прогестерон. Слабкі антимінералокортикоїдні властивості препарату призводять до слабкого антимінералокортикоїдного ефекту.

Фармакокінетика.

Дроспіренон (3 мг)

Всмоктування. При пероральному застосуванні дроспіренон швидко і майже повністю абсорбується. C max активної речовини в сироватці крові — 38 нг/мл — досягається через 1–2 год після одноразового прийому. Біодоступність коливається в діапазоні 76–85%. Прийом їжі не впливає на біодоступність дроспіренону.

Розподіл. Після перорального застосування концентрації дроспіренону в сироватці крові знижувалися з кінцевим Т ½ 31 год. Дроспіренон зв’язується із сироватковим альбуміном та не зв’язується з глобуліном, що зв’язує статеві гормони (ГЗСГ), або кортикостероїдзв’язувальним глобуліном (КЗГ). Тільки 3–5% загальної концентрації активної речовини в сироватці крові являють собою вільний гормон. Індуковане етинілестрадіолом підвищення ГЗСГ не впливає на зв’язування дроспіренону білками сироватки крові. Середній очікуваний об’єм розподілу становить 3,7±1,2 л/кг.

Біотрансформація. Після перорального застосування дроспіренон екстенсивно метаболізується. Більшість метаболітів у плазмі крові представлені кислотними формами дроспіренону, що утворилися при розкритті лактонового кільця, та 4,5-дигідро-дроспіренон-3-сульфатом, що формується шляхом відновлення і подальшого сульфатування. Дроспіренон також піддається окиснювальному метаболізму, який каталізується СYP 3A4. In vitro дроспіренон може слабко або помірно пригнічувати ферменти цитохрому P450: СYP 1A1, СYP 2C9, СYP 2C19 і СYP 3A4.

Виведення. Швидкість метаболічного кліренсу дроспіренону в сироватці крові становить 1,5±0,2 мл/хв/кг. Дроспіренон виводиться лише в слідових кількостях у незміненому стані. Метаболіти дроспіренону виводяться з калом та сечею у співвідношенні приблизно 1,2:1,4; Т ½ метаболітів становить близько 40 год.

Рівноважна концентрація. Під час одного циклу застосування максимальна рівноважна концентрація дроспіренону в сироватці крові (близько 70 нг/мл) досягається через 8 днів. Сироваткові концентрації дроспіренону підвищуються приблизно втричі як наслідок співвідношення (або пропорції) кінцевого Т ½ та інтервалу дозування.

Окремі категорії пацієнток

З недостатністю функції нирок: рівноважний рівень дроспіренону в сироватці крові у жінок зі слабким ступенем ниркової недостатності (кліренс креатиніну 50–80 мл/хв) був порівнянний з таким у жінок з нормальною функцією нирок (>80 мл/хв). Рівень дроспіренону в сироватці крові в середньому був на 37% вищий у жінок із середнім ступенем ниркової недостатності (кліренс креатиніну 30–50 мл/хв) порівняно з таким у жінок з нормальною функцією нирок. Терапія дроспіреноном добре переносилася жінками і з легким, і з середнім ступенем ниркової недостатності та не чинила клінічно значущого впливу на концентрацію калію в сироватці крові.

З недостатністю функції печінки: відомо, що у добровольців з помірними порушеннями функції печінки кліренс однієї дози після перорального застосування був знижений приблизно на 50% порівняно з таким показником у здорових добровольців. Зазначене зниження кліренсу дроспіренону у добровольців з помірною нирковою недостатністю не призводить до будь-яких значущих розходжень щодо концентрації калію в сироватці крові. Навіть при цукровому діабеті й одночасному лікуванні спіронолактоном (два чинники, які можуть провокувати схильність до розвитку гіперкаліємії) не відзначалося підвищення концентрації калію в сироватці крові вище верхньої межі норми. Можна зробити висновок, що дроспіренон добре переноситься пацієнтами з легкою та помірною печінковою недостатністю (клас В за системою Чайлда — П’ю).

Етинілестрадіол (0,02 мг)

Всмоктування. Етинілестрадіол після перорального застосування швидко і повністю абсорбується. C max в сироватці крові після одноразового прийому однієї дози досягається через 1–2 год і становить близько 33 пкг/мл. Абсолютна біодоступність варіюєть і становить близько 60%. Відомо, що одночасний прийом їжі зменшував біодоступність етинілестрадіолу приблизно у 25% обстежених пацієнток, у решти змін не виявлено.

Розподіл. Концентрація етинілестрадіолу в сироватці крові знижувалася двофазно, у фазі кінцевого розподілу Т ½ становить близько 24 год. Етинілестрадіол добре, але неспецифічно зв’язується із сироватковим альбуміном (близько 98,5%) та індукує підвищення концентрації у сироватці крові ГЗСГ та КЗГ. Очікуваний об’єм розподілу — близько 5 л/кг.

Біотрансформація. Етинілестрадіол зазнає значного пресистемного метаболізму в тонкій кишці та печінці. Первинно етинілестрадіол метаболізується шляхом ароматичного гідроксилювання, при цьому утворюється широкий спектр гідроксильованих і метильованих метаболітів у вигляді вільних метаболітів і кон’югатів з глюкуронідами і сульфатами. Швидкість кліренсу метаболітів етинілестрадіолу становить близько 5 мл/хв/кг.

Дослідження in vitro показали, що етинілестрадіол є зворотним інгібітором CYP 2C19, CYP 1A1 і CYP 1A2, також на основі механізму дії — інгібітором CYP 3A4/5, CYP 2C8 і CYP 2J2.

Виведення. Етинілестрадіол практично не виводиться у незміненому стані. Метаболіти етинілестрадіолу виводяться із сечею і жовчю у співвідношенні 4:6. Т ½ для метаболітів становить близько 1 доби.

Рівноважна концентрація. Стан рівноважної концентрації досягається протягом другої половини циклу, причому концентрація етинілестрадіолу в сироватці крові підвищується приблизно в 2–2,3 раза.

Етнічні групи. Відомо, що клінічно значущих відмінностей у фармакокінетиці дроспіренону й етинілестрадіолу у жінок європеоїдної та монголоїдної раси не відзначено.

Доклінічні дані з безпеки. У лабораторних тварин ефекти дроспіренону й етинілестрадіолу були обмежені тими, які асоціювалися з відомою фармакологічною дією. Зокрема, дослідження з виявлення репродуктивної токсичності у тварин показали наявність видоспецифічних ембріотоксичного та фетотоксичного впливів. При експозиції дроспіренону та етинілестрадіолу, що перевищує терапевтичну, відмічали вплив на статеву диференціацію в ембріонів щурів, але не у мавп.