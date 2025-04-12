Фармакодинаміка.

Декспантенол, діюча речовина препарату ХепіДерм-Здоров'я, крему для зовнішнього застосування, у клітинах швидко перетворюється в пантотенову кислоту і діє як вітамін. Декспантенол легше, ніж пантотенова кислота, абсорбується після місцевого застосування.

Пантотенова кислота є компонентом есенціального коензиму А (СоА). У цій формі ацетилкоензиму А СоА відіграє центральну роль у метаболізмі кожної клітини. Пантотенова кислота є, таким чином, необхідною для відновлення і регенерації пошкоджених шкіри і слизових оболонок.

Фармакокінетика.

Декспантенол швидко абсорбується шкірою. Після чого одразу перетворюється на пантотенову кислоту та додається до внутрішнього депо цього вітаміну.

У крові пантотенова кислота зв'язується з протеїнами плазми крові (переважно з β-глобулінами та альбуміном). У здорових дорослих концентрація становить приблизно 500–1000 мкг/л та 100 мкг/л у крові та сироватці крові відповідно.

Пантотенова кислота не метаболізується в організмі та виводиться у незміненому вигляді. Після перорального застосування 60–70% дози препарату виводиться із сечею, решта — з калом. У дорослих виділяється із сечею 2–7 мг пантотенової кислоти на добу, у дітей — 2–3 мг.