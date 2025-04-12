Хепідерм-Здоров'я (Happyderm-Zdorovye)
Хепідерм-Здоров'я інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: декспантенол;
1 г препарату містить декспантенолу 50 мг;
допоміжні речовини: Euxyl® PE 9010, що містить 90% феноксіетанолу та 10% етилгексил-гліцерину (у перерахуванні на феноксіетанол), DL-пантолактон, спирт цетостеариловий, калію цетилфосфат, ізопропілміристат, пропіленгліколь, ланолін, вода очищена.
Лікарська форма
крем для зовнішнього застосування.
Основні фізико-хімічні властивості: Крем від білого до майже білого кольору однорідної консистенції зі слабким запахом.
Фармакотерапевтична група
Препарати, що сприяють загоєнню (рубцюванню) ран.
Код АТХ D03A X03.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Декспантенол, діюча речовина препарату ХепіДерм-Здоров'я, крему для зовнішнього застосування, у клітинах швидко перетворюється в пантотенову кислоту і діє як вітамін. Декспантенол легше, ніж пантотенова кислота, абсорбується після місцевого застосування.
Пантотенова кислота є компонентом есенціального коензиму А (СоА). У цій формі ацетилкоензиму А СоА відіграє центральну роль у метаболізмі кожної клітини. Пантотенова кислота є, таким чином, необхідною для відновлення і регенерації пошкоджених шкіри і слизових оболонок.
Фармакокінетика.
Декспантенол швидко абсорбується шкірою. Після чого одразу перетворюється на пантотенову кислоту та додається до внутрішнього депо цього вітаміну.
У крові пантотенова кислота зв'язується з протеїнами плазми крові (переважно з β-глобулінами та альбуміном). У здорових дорослих концентрація становить приблизно 500–1000 мкг/л та 100 мкг/л у крові та сироватці крові відповідно.
Пантотенова кислота не метаболізується в організмі та виводиться у незміненому вигляді. Після перорального застосування 60–70% дози препарату виводиться із сечею, решта — з калом. У дорослих виділяється із сечею 2–7 мг пантотенової кислоти на добу, у дітей — 2–3 мг.
Показання
ХепіДерм-Здоров'я, крем для зовнішнього застосування, застосовують у таких випадках:
- профілактичне оброблення сухої, почервонілої шкіри або шкіри з тріщинами;
- для прискорення загоєння та епітелізації шкіри при мікроушкодженнях (нетяжкі опіки та подряпини); при подразненнях шкіри (наприклад, унаслідок радіотерапії, фототерапії чи опромінення ультрафіолетовими променями); пелюшковому дерматиті; при хронічних виразках шкіри та пролежнях; анальних тріщинах; ерозіях шийки матки та після пересадки шкіри;
- обробка шкіри пацієнтів під час та після місцевого застосування кортикостероїдів;
- профілактичний догляд за молочними залозами у жінок, які годують груддю, та для лікування подразнень та тріщин сосків.
Протипоказання
Підвищена чутливість до декспантенолу або до інших компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Випадки взаємодії з іншими лікарськими засобами невідомі.
Особливості застосування
При застосуванні препарату слід уникати контакту з очима.
Спирт цетостеариловий та ланолін можуть спричиняти місцеві шкірні реакції (наприклад контактний дерматит). Пропіленгліколь може спричинити подразнення шкіри.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Немає жодних підстав вважати, що застосування препарату у період вагітності або годування груддю є ризикованим. Протягом вагітності препарат слід застосовувати за призначенням лікаря.
При застосуванні для лікування тріщин сосків протягом годування груддю препарат слід змити перед годуванням.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Прискорення загоєння та епітелізації, регулярний догляд за шкірою: застосовувати крем 1 або кілька разів на добу залежно від потреби.
Догляд за молочними залозами у жінок, які годують груддю: наносити крем на соски після кожного годування груддю.
Лікування дефектів слизової оболонки шийки матки: застосовувати крем 1 або кілька разів на добу під наглядом лікаря.
Догляд за немовлятами: застосовувати крем після кожної зміни пелюшок (підгузка).
Препарат швидко проникає у шкіру, внаслідок чого придатний для догляду за мокнучими ранами, незахищеними поверхнями шкіри (обличчя) та волосистою шкірою. Він легко розподіляється по поверхні, тому придатний для лікування болючих сонячних та інших нетяжких опіків.
Діти
Препарат застосовують дітям різних вікових груп, включаючи немовлят.
Передозування
Діюча речовина препарату, декспантенол, добре переноситься і, таким чином, у літературі розглядається як нетоксична. Гіпервітаміноз не описаний.
Побічні реакції
Порушення з боку імунної системи, а також шкіри та підшкірних тканин. Повідомлялося про алергічні реакції у т. ч. з боку шкіри: контактний дерматит, алергічний дерматит, свербіж, еритема, екзема, висипання, кропив'янка, подразнення шкіри та пухирці.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
Крем для зовнішнього застосування 5% по 15 г, по 30 г або по 100 г у тубах у коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 22.