Лікування слід припинити при виникненні реакції гіперчутливості (подразнення шкіри, що супроводжується свербежем, відчуттям печіння та почервонінням). При наявності бактеріальної інфекції або грибкового ураження шкіри слід призначити відповідні протигрибкові або антибактеріальні засоби. Якщо при цьому бажаний ефект не настає, застосування кортикостероїдів слід припинити до ліквідації інфекції.

Препарат не призначений для застосування в офтальмології. Афлодерм не слід наносити в очі та на ділянку навколо очей через можливість розвитку глаукоми, катаракти, грибкових інфекцій очей та загострення герпесу.

Не слід застосовувати препарат на великих ділянках шкіри протягом тривалого часу, особливо під оклюзійні пов’язки, через можливість системного всмоктування алклометазону та появи системних побічних ефектів.

Будь-які побічні ефекти, що виникають при застосуванні системних кортикостероїдів, включаючи пригнічення функції кори надниркових залоз, можуть відзначатися і при місцевому застосуванні глюкокортикостероїдів, особливо у дітей.

Пацієнтам, які входять до групи ризику системних побічних ефектів спричинених алклометазоном (діти, пацієнти з дисфункцією печінки та пацієнти, які потребують довготривалого лікування), слід періодично контролювати функції гіпоталамо-гіпофізарно-наднирковозалозної системи (тест вільного кортизолу в сечі та плазмі крові, тест АСТН-стимуляції). У разі розвитку пригнічення функції препарат слід відмінити.

Можливі прояви місцевої та системної токсичності, особливо після тривалого застосування препарату на великій поверхні або ушкодженій шкірі, у складках шкіри.

Слід уникати довготривалої терапії препаратом всім пацієнтам незалежно від віку.

Не застосовувати під оклюзійні пов’язки та під підгузки, тому що вони можуть підвищити системну абсорбцію активних речовин препарату.

Деякі частини тіла, наприклад пах, пахви, періанальна ділянка, де існує природна оклюзія, більш чутливі до розвитку стрий при лікуванні алклометазоном. Тому застосування препарату на цих ділянках слід максимально обмежити.

Не застосовувати при лікуванні варикозних виразок гомілки (трофічні дерматомікози).

До складу Афлодерм мазь входить пропіленгліколю монопальмітостеарат, що може спричинити подразнення шкіри.

Порушення зору

При застосуванні кортикостероїдів системної та місцевої дії (включаючи інтраназальне, інгаляційне та внутрішньоочне введення) можливі порушення зору. Якщо виникають такі симптоми, як нечіткість зору або інші порушення зору, пацієнту слід пройти обстеження в офтальмолога для оцінки можливих причин порушення зору, які можуть включати катаракту, глаукому або такі рідкісні захворювання, як центральна серозна хоріоретинопатія, про що повідомлялося після застосування кортикостероїдів системної та місцевої дії.