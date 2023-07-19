АЛКЛОМЕТАЗОН (ALCLOMETASONUM) Діюча речовина
Алклометазон – синтетичний, нефторований, помірно діючий ГКС для місцевого застосування. Чинить протизапальну, протисвербіжну, імуносупресивну, судинозвужувальну та антипроліферативну дію. Протизапальна активність пов’язана зі зниженням продукування, вивільнення та активності факторів посередників запалення, таких як хінін, гістамін, лізосомальні ферменти, простагландини, лейкотрієни, що сприяють розвитку запального процесу.
При місцевому застосуванні алклометазону на неушкодженій, здоровій шкірі 3% від усієї кількості препарату всмоктується у системний кровообіг. Ушкодження шкіри або застосування оклюзійної пов’язки може підвищити абсорбцію алклометазону.
Алклометазон метаболізується насамперед у печінці; метаболіти головним чином виділяються із сечею та менша їх частина виводиться з жовчю.
лікування:
- дерматозів на ділянках шкіри з підвищеною чутливістю (наприклад обличчя, ділянки попрілостей);
- хронічних дерматозів у пацієнтів з чутливою шкірою (діти та пацієнти літнього віку);
- великих ділянок шкіри, особливо у дітей через мінімальне системне всмоктування;
- дерматозів, що потребують продовження лікування після застосування більш сильнодіючих ГКС.
застосовувати лише зовнішньо, 2-3 рази на добу, шляхом нанесення тонкого шару на уражену поверхню та легкого втирання.
підвищена чутливість до алклометазону, акне, рожеві вугри, туберкульоз шкіри, шкірні прояви сифілісу, шкірні реакції після вакцинації, вірусні інфекції (наприклад, простий герпес, оперізувальний лишай, вітряна віспа), періоральний дерматит, розацеа, контагіозний молюск, грибкові та бактеріальні ураження шкіри, варикозне розширення вен, відкриті рани.
свербіж, відчуття печіння, почервоніння, подразнення шкіри або загострення існуючих змін, сухість шкіри, папульозне висипання, вугроподібні висипання, мацерація шкіри, поколювання шкіри, ущільнення шкіри, відчуття тепла, пластинчасте лущення шкіри, вогнищеве лущення шкіри, депігментація або гіперпігментація шкіри, пітниця, фолікуліт, акне на тлі застосування стероїдів, атрофія шкіри, стриї, екхімози (особливо на обличчі), гіпертрихоз, алергічний контактний дерматит, періоральний дерматит, вторинна інфекція.
через присутність у якості допоміжних речовин парафіну білого м’якого лікування препаратом в аногенітальній ділянці може пошкодити структуру латексних презервативів та зменшити їх безпеку при застосуванні під час лікування.
при довготривалому або надмірному застосуванні місцевих ГКС, можливе всмоктування препарату в системний кровообіг та поява системних побічних ефектів, таких як: гіпоглікемія, глюкозурія, пригнічення гіпофізарно-адреналової функції з розвитком вторинної адреналової недостатності та появою симптомів гіперкортицизму, у тому числі хвороби Кушинга.
Лікування. У випадку передозування препарат слід відмінити. Призначити відповідну симптоматичну терапію.