Алклометазон – синтетичний, нефторований, помірно діючий ГКС для місцевого застосування. Чинить протизапальну, протисвербіжну, імуносупресивну, судинозвужувальну та антипроліферативну дію. Протизапальна активність пов’язана зі зниженням продукування, вивільнення та активності факторів посередників запалення, таких як хінін, гістамін, лізосомальні ферменти, простагландини, лейкотрієни, що сприяють розвитку запального процесу.

При місцевому застосуванні алклометазону на неушкодженій, здоровій шкірі 3% від усієї кількості препарату всмоктується у системний кровообіг. Ушкодження шкіри або застосування оклюзійної пов’язки може підвищити абсорбцію алклометазону.

Алклометазон метаболізується насамперед у печінці; метаболіти головним чином виділяються із сечею та менша їх частина виводиться з жовчю.