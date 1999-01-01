Київ
Помірно активні кортикостероїди (група II)
D07A B10
Алклометазон
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D07
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07A
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ
D07A B
Помірно активні кортикостероїди (група II)
D07A B10
Алклометазон
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Афлодерм
Крем 0,5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
від
180,89
грн
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Афлодерм
Мазь 0,5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
від
203,10
грн
в 10 аптеках інших міст
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