Київ
Помірно активні кортикостероїди (група II)
D07A B10

Алклометазон

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D07КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07AПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ
D07A BПомірно активні кортикостероїди (група II)
D07A B10Алклометазон
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Афлодерм
Афлодерм
Крем 0,5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
від 180,89 грн
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Афлодерм
Афлодерм
Мазь 0,5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
від 203,10 грн
в 10 аптеках інших міст
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