Фітосепт (Fitosept)
Фітосепт інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: 1 мл препарату містить настойки плодів перцю стручкового (Capsicum annum) (1:10) (екстрагент — етанол 90%) 0,025 мл;
допоміжна речовина: етанол 96%.
Лікарська форма
Розчин для ротової порожнини.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина від світло жовто-оранжевого до світло червонувато-оранжевого кольору.
Фармакотерапевтична група
Інші засоби для місцевого застосування у стоматології.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Препарат чинить антисептичну та освіжаючу дію, зумовлену фармакологічними властивостями речовин, що входять до його складу.
Біологічно активні речовини, що містяться у плодах перцю стручкового (ароматичний амін капсаїцин, олія ефірна), при місцевому застосуванні чинять місцевоподразнювальну, відволікаючу дію, спричиняють локальне посилення кровообігу та гіперемію тканин у місці нанесення, сприяють виділенню ендогенних біологічно активних речовин, проявляють помірну антибактеріальну активність.
Фармакокінетика.
Фармакокінетика препарату не вивчалася.
Показання
Для полоскання рота при пародонтозі, при зубному болю.
Протипоказання
Підвищена індивідуальна чутливість до будь-яких компонентів препарату; порушення цілісності слизової оболонки.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Невідома.
У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.
Особливості застосування
Не ковтати.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Оскільки до складу препарату входить етиловий спирт, розчин не рекомендується застосовувати жінкам у період вагітності або годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.
Слід утримуватися від керування автотранспортом чи виконання потенційно небезпечних видів діяльності внаслідок можливих побічних реакцій (запаморочення, сонливість).
Спосіб застосування та дози
Для полоскання рота при пародонтозі та при зубному болю 1 чайну ложку препарату розводити у 200 мл теплої кип'яченої води.
Курс лікування залежить від форми та вираженості захворювання, характеру супутньої терапії, досягнутого ефекту лікування і визначається індивідуально лікарем.
Діти. Не застосовувати дітям.
Передозування
Можливий розвиток підвищеної чутливості до препарату, посилення побічних ефектів.
Термін придатності
4 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 100 мл у флаконах.
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
ПАТ «Фітофарм».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2.