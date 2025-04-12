Фармакодинаміка.

Препарат чинить антисептичну та освіжаючу дію, зумовлену фармакологічними властивостями речовин, що входять до його складу.

Біологічно активні речовини, що містяться у плодах перцю стручкового (ароматичний амін капсаїцин, олія ефірна), при місцевому застосуванні чинять місцевоподразнювальну, відволікаючу дію, спричиняють локальне посилення кровообігу та гіперемію тканин у місці нанесення, сприяють виділенню ендогенних біологічно активних речовин, проявляють помірну антибактеріальну активність.

Фармакокінетика.

Фармакокінетика препарату не вивчалася.