Фармакодинаміка.

Діацереїн проявляє аналгетичні, антипіретичні та протизапальні властивості при лікуванні остеоартриту. Діацереїн класифікується як повільно діючий засіб, терапевтичний ефект якого триває протягом 2–4 тижнів лікування і досягає клінічної значущості після 4–6 тижнів. Він має оригінальний механізм дії, що відрізняється від механізму дії нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ). Діацереїн і його активний метаболіт реїн виявляють протизапальний ефект, у той же час вони не інгібують синтез простагландинів і, отже, не мають гастродуоденальних побічних ефектів.

Діацереїн інгібує синтез та вивільнення різних прозапальних цитокінів (інтерлейкіну 1, інтерлейкіну 6, інтерлейкіну 18 і фактора некрозу пухлини альфа), протеолітичних ферментів (наприклад, колагенази стромелізину), вільних радикалів кисню та інших факторів, які беруть участь у запальному процесі суглоба. Діацереїн стимулює синтез протеогліканів, глікозаміногліканів і гіалуронової кислоти, які є основними компонентами хряща.

Діацереїн уповільнює прогресування деструкції синовіальної речовини і суглобів на основі вищезазначених механізмів дії.

Фармакокінетика.

Після перорального прийому 100 мг (2х50 мг) діацереїну на добу протягом 5 днів максимальна концентрація у плазмі крові (С max ) становить 4,9 мкг/мл і досягається приблизно через 2,6 години. Одночасний прийом з їжею призводить до збільшення біодоступності (AUC збільшується приблизно на 25%) і затримки абсорбції. Усі фармакокінетичні параметри дозонезалежні для одноразової дози між 50 та 200 мг.

Розподіл

Зв’язування з білками плазми крові дуже високе (99%), реїн має високу спорідненість до зв’язування з альбуміном.

Біотрансформація

Діацереїн, прийнятий перорально, швидко і повністю деацетилюється і метаболізується в реїн.

Виведення

Період напіввиведення реїну після повторного прийому діацереїну — приблизно 7,5 години. Приблизно 30% загальної дози виводиться із сечею, з яких 20% — у незміненому вигляді і 80% — у вигляді сульфо- і глюкокон’югатної форми.

Повторні дози діацереїну призводять до незначних накопичень. У хворих із тяжкою нирковою недостатністю (кліренс креатиніну менше 30 мл/хв) AUC і період напіввиведення збільшуються у 2 рази, виведення із сечею зменшується приблизно на 50%. Таким чином, для пацієнтів необхідне зниження дози (див. розділ «Спосіб застосування та дози»).