ДІАЦЕРЕЇН (DIACEREINUM) Діюча речовина
хондропротектор зі знеболювальною та протизапальною активністю; механізм дії зумовлений зменшенням експресії прозапальних цитокінів (зокрема, інтерлейкіну-1) макрофагами та синовіоцитами, пригніченням мієлопероксидази, бета-глюкуронідази та еластази, зменшенням вмісту металопротеїназ у хрящі, стимуляцією синтезу глюкозаміногліканів і гіалуронової к-ти; анаболічна та антикатаболічна дія на суглобовий хрящ.
лікування пацієнтів із симптомами остеоартриту стегна або коліна, з відкладеним ефектом.
дорослі: перші 2-4 тижн. лікування по 50 мг разом з вечірнім прийомом їжі, запиваючи водою. Починаючи з 2-4-го тижн. лікування, дозу препарату збільшувати до 100 мг/ в 2 прийоми (вранці і ввечері під час їди). Позитивна симптоматична дія зберігається протягом 3-х міс. після періоду застосування. Враховуючи природу захворювання, рекомендовано тривалий курс лікування не менше 3 міс., який може бути повторений, якщо з’являються симптоми.
гіперчутливість до препарату, антрахінону; вагітність, лактація;неспецифічний виразковий коліт, хв. Крона; повна або часткова непрохідність кишечнику; біль у животі невизначеного походження; тяжкі порушення ф-цій печінки; хвороби печінки наявні або в анамнезі; одночасне застосування з а/б.
АР (шкірні висипання, гіперемія, кропив’янка, свербіж, екзема), діарея, біль у животі,часті випорожнення, метеоризм, підвищення рівня печінкових ферментів, біль в епігастральній ділянці; нудота, блювання, випадки пігментації колоректальної слизової оболонки/меланоз товстої кишки, інтенсивне забарвлення сечі від жовтого до червоного або коричневого кольору (клінічного значення не має), спричинене присутністю антрахінонових дериватів у сечі, головний біль.