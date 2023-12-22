дорослі: перші 2-4 тижн. лікування по 50 мг разом з вечірнім прийомом їжі, запиваючи водою. Починаючи з 2-4-го тижн. лікування, дозу препарату збільшувати до 100 мг/ в 2 прийоми (вранці і ввечері під час їди). Позитивна симптоматична дія зберігається протягом 3-х міс. після періоду застосування. Враховуючи природу захворювання, рекомендовано тривалий курс лікування не менше 3 міс., який може бути повторений, якщо з’являються симптоми.