Фармакодинаміка.

В етіології доброякісної гіперплазії передміхурової залози суттєву роль відіграє збільшення утворення андрогену дигідротестостерону (ДГТ), що спричиняє ріст тканини передміхурової залози шляхом зв’язування з цитоплазматичними рецепторами андрогену. ДГТ утворюється із тестостерону шляхом активації ферменту 5-a-редуктази. Дія екстракту з плодів пальми пилкоподібної (Serenoa repens) пов’язується з його антиандрогенним ефектом, а саме — із блокуванням зв’язування ДГТ з рецептором, що призводить до гальмування активності 5-a-редуктази. Інші фактори, що також можуть гальмувати ріст тканин передміхурової залози: гальмування зв’язування рецепторів пролактину та порушення процесів передачі сигналу, протизапальна дія за рахунок гальмування дії 5-ліпооксигенази, гальмування проліферації епітелію передміхурової залози, протинабрякова дія.

Простакер не впливає на статеву функцію.

Доброякісна гіперплазія передміхурової залози може мати такі симптоми:

необхідність частішого сечовипускання, особливо вночі;

слабке або переривчасте сечовипускання;

відчуття неповного випорожнення сечового міхура;

больове відчуття при сечовипусканні;

порушення статевої функції.

Більшість із перерахованих симптомів спричиняються збільшенням передміхурової залози, внаслідок перетискання уретри (утворення, через яке сеча виходить із сечового міхура).

Простакер попереджає подальше збільшення тканини передміхурової залози.

Фармакокінетика.

Після перорального застосування екстракт швидко всмоктується і максимальна концентрація у плазмі крові досягається через 1,5 години.