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Активні речовини — “А”АМЕРИКАНСЬКА КАРЛИКОВА ПАЛЬМА * (SERENOA REPENS*)

АМЕРИКАНСЬКА КАРЛИКОВА ПАЛЬМА * (SERENOA REPENS*) Діюча речовина

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Знайдено: 2 препарати
Простаплант капсули, 320 мг, № 30; Alpen Pharma AG
Простаплант Капсули, 320 мг, № 30 Alpen Pharma AG
В 340 аптеках
від 547,12 грн
Ціни в аптеках
Простакер капсули, 320 мг, № 30; Мега Лайфсайенсіз
Простакер Капсули, 320 мг, № 30 Мега Лайфсайенсіз
Немає в наявності
Форма выпуска: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, капсулы, капсулы мягкие желатиновые.