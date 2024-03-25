Активні речовини — “А”АМЕРИКАНСЬКА КАРЛИКОВА ПАЛЬМА * (SERENOA REPENS*) АМЕРИКАНСЬКА КАРЛИКОВА ПАЛЬМА * (SERENOA REPENS*) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 2 препарати Плитка Список Простаплант Капсули, 320 мг, № 30 Alpen Pharma AG В 340 аптеках від 547,12 грн Ціни в аптеках Простакер Капсули, 320 мг, № 30 Мега Лайфсайенсіз Немає в наявності Ціни в аптеках Форма випуску Форма выпуска: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, капсулы, капсулы мягкие желатиновые. Препарати, які містять АМЕРИКАНСЬКА КАРЛИКОВА ПАЛЬМА * Форма випуску