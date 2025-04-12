Спирт етиловий 96% (SPIRITUS AETHYLICUS 96%)
Спирт етиловий 96% інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: етанол;
не менше 95,1% об/об (92,6% м/м) і не більше 96,9% об/об (95,2% м/м) етанолу, а також воду.
Лікарська форма
Розчин для зовнішнього застосування.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна.
Фармакотерапевтична група
Антисептичні та дезінфекційні засоби. Код АТХ D08A X08.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфікуючу, місцевоподразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів. Чинить «дубильну» дію на шкіру та слизові оболонки.
Фармакокінетика.
При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру.
Показання
Дезінфекція шкіри рук.
Протипоказання
Підвищена індивідуальна чутливість. Гострі запальні процеси шкіри. Дитячий вік до 14 років.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
При зовнішньому застосуванні етанолу результати взаємодії з іншими лікарськими засобами невідомі.
Застосування у період вагітності або годування груддю
У період вагітності і годування груддю застосування лікарського засобу можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Зовнішньо — наносять на шкіру за допомогою ватних тампонів, серветок.
Діти
Не застосовувати дітям віком до 14 років. Передозування При зовнішньому застосуванні випадки передозування невідомі. Побічні реакції При місцевому застосуванні — подразнення шкіри або слизових оболонок.
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 ºС в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не допускати контакту з відкритим вогнем. Упаковка По 100 мл у флаконах з темного скла.
По 5 л, 10 л, 20 л у каністрі (для використання у медичних закладах).
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
ТОВ «ВФК «Біо-Фарма ЛТД»
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 51473, Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, с. Межиріч, вул. Молодіжна, 1а.