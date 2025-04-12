Зберігати при температурі не вище 25 ºС в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не допускати контакту з відкритим вогнем. Упаковка По 100 мл у флаконах з темного скла.

По 5 л, 10 л, 20 л у каністрі (для використання у медичних закладах).