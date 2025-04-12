Необхідні особливі застережні заходи у разі застосування препарату пацієнтам із псоріазом, коли місцеве лікування кортикостероїдами може бути небезпечним, особливо через можливість рецидиву хвороби внаслідок розвитку непереносимості, а також через ризик розвитку пустульозного псоріазу і загальної токсичної дії, спричинених порушенням цілісності шкіри.

Кортикостероїди можуть впливати на розвиток інших хвороб, що може ускладнити визначення точного діагнозу.

Містить стеариловий спирт, який може спричинити місцеві реакції шкіри (наприклад, контактний дерматит).

У разі виникнення подразнень або сенсибілізації, необхідно припинити лікування та розпочати відповідне лікування.

У разі розвитку супутньої інфекції шкіри необхідно застосовувати відповідний протигрибковий або антибактеріальний препарат. Якщо протягом короткого часу не вдається досягти позитивної динаміки, застосування препарату Момедерм® слід припинити, доки інфекція не буде повністю усунена.

Системна абсорбція при місцевому застосуванні різних глюкокортикостероїдів може викликати оборотне пригнічення функції гіпоталамо-гіпофізарно-наднирниково-залозної системи з можливою глюкокортикостероїдною недостатністю після припинення лікування. У деяких пацієнтів можуть виникати прояви синдрому Кушинга, гіперглікемія і глюкозурія.

Пацієнти, які застосовують місцевий стероїд на великих ділянках шкіри або із використанням оклюзійних пов'язок, повинні періодично перевірятися на наявність пригнічення функції гіпоталамо-гіпофізарно-наднирниковозалозної системи. Перевірку можна виконати шляхом проведення тесту зі стимуляцією з адренокортикотропним гормоном, вимірювання ранкового вмісту кортизолу у плазмі крові та в інших середовищах, окрім сечі.

Порушення зору. Порушення зору можуть спостерігатися при системному та місцевому застосуванні кортикостероїдів. Якщо у пацієнта наявні такі симптоми як затуманений зір або інші зорові розлади, пацієнт повинен звернутися до лікаря для оцінки можливих причин, які можуть включати катаракту, глаукому або рідкісні захворювання такі як центральна серозна хоріоретинопатія (ЦСХР), про яку повідомлялося після системного та місцевого застосування кортикостероїдів.

Місцева та системна токсичність особливо поширені після довготривалого застосування на великих ділянках пошкодженої шкіри, на згинах та при використанні поліетиленових оклюзійних пов’язок. Оклюзійні пов'язки не повинні використовуватися на шкірі обличчя та у дітей. У разі застосування на обличчі термін використання продукту не повинен перевищувати 5 днів. Довготривалу терапію слід уникати у всіх пацієнтів незалежно від віку.

Кортикостероїди для місцевого застосування можуть бути небезпечними при псоріазі з ряду причин, включаючи нові загострення після розвитку стійкості, ризик виникнення централізованого пустульозного псоріазу та зростання рівня місцевої та системної токсичності через послаблену захисну функцію шкіри. У разі застосування при псоріазі важливим є ретельний нагляд за пацієнтом.

Як і з усіма іншими сильнодіючими глюкокортикоїдами слід уникати раптової відміни лікування. При довготривалому місцевому застосуванні сильнодіючих глюкокортикоїдів раптове припинення лікування може призвести до ефекту відміни, що може проявитися у формі дерматитів з інтенсивним почервонінням, печінням та поколюванням. Цьому можна запобігти шляхом поступової відміни лікування, наприклад продовження лікування з періодичним використанням препарату.

Глюкокортикоїди можуть змінювати ознаки деяких уражень та ускладнювати встановлення точного діагнозу, що також буде затримувати одужання. Крем Момедерм® не призначений для офтальмологічного застосування, включаючи нанесення на повіки через високий ризик виникнення глаукоми та субкапсулярної катаракти. Не можна допускати попадання препарату в очі.

Будь-які побічні ефекти, що зустрічаються при застосуванні системних кортикостероїдів, включаючи пригнічення функції кори надниркових залоз, можуть відзначатися і при місцевому застосуванні глюкокортикостероїдів, особливо у дітей, у тому числі немовлят. Не слід застосовувати оклюзію у дітей, а також у дорослих на обличчі.

Слід уникати потрапляння мазі на слизові оболонки.

Діти.

Пацієнти дитячого віку можуть бути більш чутливі до системної токсичності еквівалентних доз через те, що у них більша величина співвідношення площі поверхні і маси тіла.

Момедерм, крем, можна з обережністю застосовувати дітям від 2 років, однак безпека та ефективність застосування препарату довше 3 тижнів не встановлена. Оскільки безпека та ефективність застосування у дітей віком до 2 років не встановлена, його застосування для цієї вікової групи не рекомендується.

Препарат містить стеариловий спирт, що може спричинити місцеві реакції шкіри (наприклад, дерматит).

Цей лікарський засіб містить пропіленгліколю монопальмітостеарату 80 мг/г, який може спричинити подразнення шкіри.