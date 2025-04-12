Фармакодинаміка.

Фентаніл є синтетичним опіоїдним аналгетиком, що взаємодіє переважно з μ-опіоїдним рецептором. Основними терапевтичними ефектами фентанілу є знеболювання та седатація.

Діти. Безпеку пластирів з фентанілом вивчали під час трьох відкритих досліджень з участю 289 дітей з хронічним болем віком від 2 до 17 років включно. 80 дітей були віком від 2 до 6 років включно. З 289 пацієнтів, включених у ці 3 дослідження, у 110 пацієнтів лікування фентанілом було розпочато з дози 12 мкг/год. З цих 110 пацієнтів 23 (20,9%) пацієнти попередньо отримували еквівалент <30 мг перорального морфіну на добу, 66 (60,0%) пацієнтів отримували еквівалент 30─44 мг перорального морфіну на добу, а 12 (10,9%) пацієнтів отримували еквівалент щонайменше еквівалент 45 мг перорального морфіну на добу (дані відсутні для 9 [8,2%] пацієнтів). Початкові дози 25 мкг/год та вище застосовували іншим 179 пацієнтам, 174 (97,2%) з яких отримували опіоїди в дозі щонайменше еквівалентні 45 мг перорального морфіну на добу. З інших 5 пацієнтів при початковій дозі щонайменше 25 мкг/год, попередні дози опіоїдів яких становили еквівалент <45 мг перорального морфіну на добу, 1(0,6%) пацієнт отримував попередньо еквівалент <30 мг перорального морфіну на добу, а 4 (2,2%) пацієнта — еквівалент 30─44 мг перорального морфіну на добу.

Фармакокінетика.

Абсорбція

Фентаніл М САНДОЗ® забезпечує постійне системне вивільнення фентанілу впродовж 72 годин після аплікації. Після нанесення пластиру з фентанілом шкіра під пластирем абсорбує фентаніл, а депо фентанілу концентруються у верхніх шарах шкіри. Потім фентаніл потрапляє до системного кровообігу. Швидкість вивільнення відносно постійна, що зумовлюють полімерна матриця і дифузія фентанілу через шари шкіри. Градієнт концентрації, що існує між матрицею та нижчою концентрацією у шкірі, стимулює вивільнення лікарського засобу. Середня біодоступність фентанілу після накладання трансдермального пластиру становить 92%.

Після першого застосування Фентанілу М САНДОЗ® концентрація фентанілу у сироватці крові поступово підвищується протягом перших 12─24 годин і залишається відносно постійною упродовж решти 72-годинного періоду застосування, до зняття пластиру. Величина концентрації фентанілу в сироватці крові пропорційна до розміру пластиру. До кінця другого 72-годинного періоду аплікації досягається рівноважна концентрація у сироватці крові та підтримується під час наступних накладань пластиру такого ж розміру. Внаслідок кумуляції значення AUC і С max протягом інтервалу між застосуванням у рівноважному стані приблизно на 40% вищі, ніж після одноразового застосування. Досягнення та підтримання постійної концентрації в сироватці крові визначається індивідуальною проникністю шкіри у пацієнта та кліренсом фентанілу в організмі. Спостерігалася висока міжсуб’єктна варіабельність концентрації фентанілу у плазмі крові.

Фармакокінетична модель передбачає, що концентрація фентанілу в сироватці крові може збільшитися на 14% (у межах 0─26%), якщо новий пластир застосовувати через 24 години, а не після рекомендованих 72 годин застосування попереднього пластиру.

Підвищення температури шкіри може збільшити абсорбцію фентанілу при трансдермальному застосуванні (див. розділ «Особливості застосування»). Підвищення температури шкіри через застосування електричної грілки, налаштованої на низьку температуру, у місці нанесення пластиру Фентаніл М САНДОЗ® протягом перших 10 годин одноразового нанесення пластиру підвищувало середнє значення AUC фентанілу в 2,2 раза, а середню концентрацію в кінці періоду застосування грілки — на 61%.

Розподіл

Фентаніл швидко розподіляється у різних тканинах та органах, на що вказує великий об’єм розподілу (3─10 л/кг при внутрішньовенному застосуванні у пацієнтів). Фентаніл накопичується у скелетних м’язах та жировій тканині, після чого повільно вивільняється в кров. У ході дослідження з участю онкохворих пацієнтів, які отримували фентаніл для трансдермального застосування, зв’язування з білками плазми крові становило в середньому 95% (діапазон:77─100%). Фентаніл легко проникає крізь гематоенцефалічний бар’єр. Він також проникає через плаценту та у грудне молоко.

Метаболізм

Фентаніл має високий кліренс і швидко та інтенсивно метаболізується в основному з участю CYP3A4 у печінці. Основний метаболіт — норфентаніл та інші метаболіти є неактивними. Шкіра не бере участі у перетворенні фентанілу, що застосовується трансдермально. Це було встановлено за результатами аналізу кератиноцитів клітин людини в ході клінічних досліджень, де 92% дози, що надходить із пластиру, визначалося у вигляді незміненого фентанілу в системному кровообігу.

Виведення

Після застосування пластиру протягом 72 годин середній період напіввиведення фентанілу знаходиться у межах 20─27 годин. У результаті тривалої абсорбції фентанілу зі шкіри після зняття пластиру, період напіввиведення фентанілу при трансдермальному застосуванні приблизно у 2─3 рази довший, ніж при внутрішньовенному застосуванні. При внутрішньовенному застосуванні середнє значення загального кліренсу фентанілу у дослідженнях варіював від 34 до 66 г/год. Упродовж 72-годинного періоду внутрішньовенного застосування приблизно 75% дози виводиться із сечею та близько 9% дози — з калом. Фентаніл виводиться переважно у вигляді метаболітів, при цьому менше 10% препарату виводиться у незміненому вигляді.

Лінійність/нелінійність

Величина концентрації фентанілу у сироватці крові пропорційна до розміру пластиру.Фармакокінетика трансдермального фентанілу не змінюється при повторному застосуванні.

Співвідношення фармакокінетики/фармакодинаміки

Існує висока міжсуб’єктна варіабельність фармакокінетики фентанілу, взаємозв’язку між концентрацією фентанілу, терапевтичними та побічними ефектами, а також толерантністю до опіоїдів. Мінімальна ефективна концентрація фентанілу залежить від інтенсивності болю та попереднього застосування опіоїдів. Як мінімальна ефективна концентрація, так і токсична концентрація підвищуються з толерантністю. Таким чином оптимальний діапазон терапевтичної концентрації фентанілу не може бути встановлений. Корекція індивідуальної дози фентанілу має базуватися на реакції пацієнта та рівні толерантності. Слід також брати до уваги період уповільненої дії, що становить від 12 до 24 годин з моменту аплікації першого пластиру або після підвищення дози.

Особливі категорії пацієнтів.

Пацієнти літнього віку

Дані з досліджень внутрішньовенного застосування фентанілу дозволяють припустити, що у пацієнтів літнього віку може бути знижений кліренс, тривалий період напіввиведення і вони можуть бути чутливішими до діючої речовини, ніж більш молоді пацієнти. Фармакокінетика фентанілу у здорових пацієнтів літнього віку незначно відрізнялась від фармакокінетики у здорових молодих пацієнтів, хоча пікові концентрації у сироватці крові виявилися нижчими, а середні показники напіввиведення були подовженими приблизно до 34 годин. Слід уважно спостерігати за пацієнтами літнього віку на предмет ознак токсичності фентанілу та знижувати дозу, якщо необхідно.

Пацієнти з порушенням функції нирок

Очікується, що вплив порушення функції нирок на фармакокінетику фентанілу буде обмеженим, оскільки виділення із сечею незміненого фентанілу становить менше 10% та невідомі активні метаболіти, що виводяться нирками. Однак, оскільки вплив порушення функції нирок на фармакокінетику фентанілу не вивчений, слід проявляти обережність.

Пацієнти із захворюванням печінки

Слід уважно спостерігати за пацієнтами з порушенням функції печінки на предмет ознак токсичності фентанілу та знижувати дозу, якщо необхідно. Дані про пацієнтів із цирозом печінки та дані моделювання про пацієнтів з різним ступенем порушення функції печінки, які застосовували трансдермальний фентаніл, свідчать про те, що концентрація фентанілу може підвищуватись, а кліренс фентанілу може знижуватися порівняно з пацієнтами з нормальною функцією печінки. Моделювання показують, що AUC пацієнтів із захворюванням печінки класу В за шкалою Чайлда–П’ю у рівноважному стані (бал за шкалою Чайлда–П’ю= 8) приблизно у 1,36 раза перевищує AUC пацієнтів з нормальною функцією печінки (бал за шкалою Чайлда–П’ю = 5,5). Щодо пацієнтів із захворюванням печінки класу С за шкалою Чайлда–П’ю (бал за шкалою Чайлда–П’ю = 12,5), результати свідчать про те, що концентрація фентанілу акумулюється з кожним застосуванням, в результаті чого у цих пацієнтів AUC у рівноважному стані більше приблизно у 3,72 раза.