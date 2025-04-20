Київ
Фентаніл М Сандоз® (Phentanyl M Sandoz)

Фентаніл М Сандоз® (Phentanyl M Sandoz)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 14:00
Кропивницький, бульв. Студентський, 4-А
227.1 км
Фентаніл М Сандоз® пластир трансдермальний 25 мкг/год пакет №5
Sandoz
Фентаніл М Сандоз® пластир трансдермальний 50 мкг/год пакет №5
Sandoz
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
414.1 км
Фентаніл М Сандоз® пластир трансдермальний 50 мкг/год пакет №5
Sandoz
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