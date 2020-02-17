питання про застосування Вітаксону для лікування пацієнтів з тяжкою та гострою формою декомпенсованої серцевої недостатності вирішує лікар індивідуально, враховуючи стан хворого.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Добова потреба у вітаміні В 6 у період вагітності або годування груддю становить до 25 мг. Препарат містить 100 мг вітаміну В 6 , тому його не слід застосовувати у цей період.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Оскільки у деяких пацієнтів препарат може спричинити такі побічні явища як запаморочення, головний біль і тахікардію, слід дотримуватися обережності при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.