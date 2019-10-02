застосування препарату може спричинити мідріаз.

Слід припинити застосування препарату і звернутися до лікаря, якщо покращання не спостерігається протягом 72 годин, подразнення чи гіперемія продовжуються або погіршуються, з’являються біль в оці чи порушення зору.

Допоміжна речовина бензалконію хлорид може спричинити подразнення. Необхідно уникати контакту з м’якими контактними лінзами (зняти контактні лінзи перед нанесенням препарату та встановити через 15 хвилин після застосування). Бензалконію хлорид може знебарвлювати м’які контактні лінзи.

Для уникнення забруднення не торкайтесь верхньою частиною флакона до будь-яких поверхонь. Закрити ковпачком флакон після використання.

Застосування крапель у дітей віком від 2 до 6 років проводити з обережністю. Хворим на тяжкі серцево-судинні захворювання, такі як ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, феохромоцитома і порушення обміну речовин (гіпертиреоз, цукровий діабет), а також хворим, які отримують інгібітори моноамінооксидази чи інші препарати, що здатні підвищити артеріальний тиск, слід застосовувати очні краплі Віаль Лайт лише в тому випадку, коли, на думку лікаря, можлива користь переважає потенційний ризик. Дуже часте застосування може спричинити почервоніння очей.

Віаль Лайт доцільно застосовувати лише у разі легкого подразнення очей. Пацієнт повинен знати:

- якщо протягом 48 годин стан не поліпшується, подразнення або почервоніння тривають чи зростають, слід припинити застосування препарату;

- якщо подразнення чи почервоніння пов’язані із серйозними захворюваннями органів зору (інфекція, стороннє тіло чи хімічна травма рогівки), рекомендується звернутися до лікаря;

- якщо з’являються інтенсивний біль в очах, головний біль, швидка втрата зору, раптова поява перед очами плям, що «плавають», почервоніння очей, біль під час дії світла або двоїння в очах, слід негайно звернутися до лікаря.

Слід уникати тривалого застосування та передозування, особливо у дітей.

У разі зміни кольору чи помутніння розчину препарат не придатний для використання.

Не слід застосовувати очні краплі Віаль Лайт пацієнтам з епідермально-епітеліальною дистрофією рогівки.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Адекватні та добре контрольовані дослідження впливу тетрагідрозоліну гідрохлориду на плід не проводились. Відсутні дані про екскрецію препарату у грудне молоко.

Незважаючи на те, що препарат не призначений для системної експозиції, перед його застосуванням вагітним та жінкам, які годують груддю, рекомендована консультація лікаря для оцінки можливого ризику.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Вплив є малоймовірним.