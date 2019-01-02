під час проведення проби пацієнт повинен спокійно лежати або сидіти, безпосередньо перед проведенням тесту не слід палити, переохолоджуватися і займатися фізичною роботою;

тест не рекомендується проводити після виснажуючих захворювань, операцій і пологів, при запальних процесах, алкогольному цирозі печінки, гепатитах, під час менструацій, при захворюваннях ШКТ з порушенням всмоктування глюкози;

перед проведенням тесту необхідно виключити прийом ліків (адреналіну, глюкокортикоїдів, контрацептивів, кофеїну, сечогінних тіазидного ряду, психотропних засобів і антидепресантів), а також лікувальні процедури, які можуть вплинути на рівень глюкози в крові;

хибнопозитивні результати спостерігаються при гіпокаліємії, дисфункції печінки, ендокринопатіях.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Проведення перорального Глюкозо-Толерантного Тесту в період вагітності та годування груддю не протипоказано.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Глюкозо-Толерантний Тест не впливає на здатність керувати транспортними засобами та працювати з іншими механізмами.

Дети. Тест можна проводити дітям за показаннями без вікових обмежень.