ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНИЙ ТЕСТ (Glucose tolerance test) (260917) - інструкція із застосування Медичні вироби
ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНИЙ ТЕСТ інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
пероральний глюкозотолерантний тест використовується для проведення лабораторного методу дослідження в ендокринології для діагностування порушень толерантності до глюкози (предіабет) та цукрового діабету.
Препарат добре всмоктується у травному тракті, з током крові проникає в усі органи і тканини; продукти обміну виводяться із сечею.
Показання ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНИЙ ТЕСТ
пероральний Глюкозо-Толерантний Тест необхідно застосовувати у випадку, коли вміст глюкози в крові не дає можливості встановити діагноз порушення толерантності до глюкози або діабету.
Рекомендації по використанню
пацієнту не слід зменшувати кількість їжі протягом 3 днів до проведення тесту. Безпосередньо перед проведенням тесту пацієнту не слід вживати їжу протягом 10-16 годин. Тест проводити зранку. Спочатку визначається рівень глюкози в крові натще. Після цього протягом 5 хвилин треба випити вміст 1 пакету, розчинений у 250 мл води. При проведенні проби у осіб з надлишковою вагою глюкози моногідрат додавати з розрахунку 1 г на 1 кг маси тіла, але не більше 100 г. Через 2 години визначається рівень глюкози в крові.
Дітям після першого взяття крові з пальця слід прийняти внутрішньо водний розчин глюкози моногідрату протягом 5 хвилин з розрахунку 1,75 г на 1 кг маси тіла, але не більше 75 г.
Оцінка результатів. Оцінити результати тесту можна за наведеною таблицею (дані стосуються вмісту глюкози в капілярній крові).
|Норма
|Порушена толерантність до глюкози
|Цукровий діабет
|2-годинне значення, одиниці СІ
|<7,8 ммоль/л
|7,8-11,0 ммоль/л
|≥11,1 ммоль/л
|2-годинне значення мг/дл
|<140 мг/дл
|140-199 мг/дл
|≥200 мг/дл
Протипоказання
немає.
Особливості застосування
під час проведення проби пацієнт повинен спокійно лежати або сидіти, безпосередньо перед проведенням тесту не слід палити, переохолоджуватися і займатися фізичною роботою;
тест не рекомендується проводити після виснажуючих захворювань, операцій і пологів, при запальних процесах, алкогольному цирозі печінки, гепатитах, під час менструацій, при захворюваннях ШКТ з порушенням всмоктування глюкози;
перед проведенням тесту необхідно виключити прийом ліків (адреналіну, глюкокортикоїдів, контрацептивів, кофеїну, сечогінних тіазидного ряду, психотропних засобів і антидепресантів), а також лікувальні процедури, які можуть вплинути на рівень глюкози в крові;
хибнопозитивні результати спостерігаються при гіпокаліємії, дисфункції печінки, ендокринопатіях.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Проведення перорального Глюкозо-Толерантного Тесту в період вагітності та годування груддю не протипоказано.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Глюкозо-Толерантний Тест не впливає на здатність керувати транспортними засобами та працювати з іншими механізмами.
Дети. Тест можна проводити дітям за показаннями без вікових обмежень.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
не відмічено.
Передозування
при одноразовому застосуванні великої кількості препарату можливе порушення травлення (нудота, здуття живота, пронос). Рекомендована симптоматична терапія.
Умови зберігання
в недоступному для дітей, сухому місці при температурі не вище 25 °С.