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ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНИЙ ТЕСТ (Glucose tolerance test) (260917) - інструкція із застосування Медичні вироби

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ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНИЙ ТЕСТ (Glucose tolerance test)
Ціна в місті Київ
від 46,50 грн
Без рецепта
1 шт, 75 г від 46,50 грн
В наявності в 341 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Порошок дозований
Дозування
75 г
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Інші діагностичні засоби
Реєстраційне посвідчення
UA/0758/01/01 від 02.01.2019
Міжнародна назва
DEXTROSUM* (ДЕКСТРОЗА*)

ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНИЙ ТЕСТ інструкція із застосування

Фармакологічні властивості

пероральний глюкозотолерантний тест використовується для проведення лабораторного методу дослідження в ендокринології для діагностування порушень толерантності до глюкози (предіабет) та цукрового діабету.
Препарат добре всмоктується у травному тракті, з током крові проникає в усі органи і тканини; продукти обміну виводяться із сечею.

Показання ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНИЙ ТЕСТ

пероральний Глюкозо-Толерантний Тест необхідно застосовувати у випадку, коли вміст глюкози в крові не дає можливості встановити діагноз порушення толерантності до глюкози або діабету.

Рекомендації по використанню

пацієнту не слід зменшувати кількість їжі протягом 3 днів до проведення тесту. Безпосередньо перед проведенням тесту пацієнту не слід вживати їжу протягом 10-16 годин. Тест проводити зранку. Спочатку визначається рівень глюкози в крові натще. Після цього протягом 5 хвилин треба випити вміст 1 пакету, розчинений у 250 мл води. При проведенні проби у осіб з надлишковою вагою глюкози моногідрат додавати з розрахунку 1 г на 1 кг маси тіла, але не більше 100 г. Через 2 години визначається рівень глюкози в крові.
Дітям після першого взяття крові з пальця слід прийняти внутрішньо водний розчин глюкози моногідрату протягом 5 хвилин з розрахунку 1,75 г на 1 кг маси тіла, але не більше 75 г.
Оцінка результатів. Оцінити результати тесту можна за наведеною таблицею (дані стосуються вмісту глюкози в капілярній крові).

 НормаПорушена толерантність до глюкозиЦукровий діабет
2-годинне значення, одиниці СІ<7,8 ммоль/л7,8-11,0 ммоль/л≥11,1 ммоль/л
2-годинне значення мг/дл<140 мг/дл140-199 мг/дл≥200 мг/дл

Протипоказання

немає.

Особливості застосування

під час проведення проби пацієнт повинен спокійно лежати або сидіти, безпосередньо перед проведенням тесту не слід палити, переохолоджуватися і займатися фізичною роботою;
тест не рекомендується проводити після виснажуючих захворювань, операцій і пологів, при запальних процесах, алкогольному цирозі печінки, гепатитах, під час менструацій, при захворюваннях ШКТ з порушенням всмоктування глюкози;
перед проведенням тесту необхідно виключити прийом ліків (адреналіну, глюкокортикоїдів, контрацептивів, кофеїну, сечогінних тіазидного ряду, психотропних засобів і антидепресантів), а також лікувальні процедури, які можуть вплинути на рівень глюкози в крові;
хибнопозитивні результати спостерігаються при гіпокаліємії, дисфункції печінки, ендокринопатіях.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Проведення перорального Глюкозо-Толерантного Тесту в період вагітності та годування груддю не протипоказано.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Глюкозо-Толерантний Тест не впливає на здатність керувати транспортними засобами та працювати з іншими механізмами.
Дети. Тест можна проводити дітям за показаннями без вікових обмежень.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

не відмічено.

Передозування

при одноразовому застосуванні великої кількості препарату можливе порушення травлення (нудота, здуття живота, пронос). Рекомендована симптоматична терапія.

Умови зберігання

в недоступному для дітей, сухому місці при температурі не вище 25 °С.

ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНИЙ ТЕСТ
ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНИЙ ТЕСТ порошок дозований 75 г пакет, №1
від 46,50 грн
В наявності в 341 аптеці
Ціни в аптеках
ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНИЙ ТЕСТ
ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНИЙ ТЕСТ порошок дозований 75 г пакет, №1
від 46,50 грн
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