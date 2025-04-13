пацієнтам із набряком нижніх кінцівок у результаті захворювань серця, нирок або печінки не можна застосовувати препарат, тому що він неефективний при цих станах.

Препарат з обережністю слід призначати пацієнтам із тяжкими захворюваннями печінки та жовчного міхура. Зважаючи на те що препарат подразнює слизову оболонку шлунка, його слід застосовувати під час їди.

Препарат містить лактозу, тому пацієнтам із непереносимістю галактози, дефіцитом лактази Лаппа або глюкозо-галактозною мальабсорбцією не слід застосовувати препарат.

Барвник Е110 може викликати алергічні реакції.

Ризик алергії вищий у пацієнтів із підвищеною чутливістю до ацетилсаліцилової кислоти.

Застосування у період вагітності чи годування грудьми. Відповідно до загальної клінічної практики не рекомендується застосування у I триместр вагітності.

У II та III триместрі, а також у період годування грудьми рекомендується застосовувати препарат за призначенням лікаря, коли очікувана користь для матері від його застосування перевищує можливий ризик для плода.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. Флеботон не впливає на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами.