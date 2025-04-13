Флеботон капсулы (Phleboton capsules)
Флеботон капсулы інструкція із застосування
Склад
Троксерутин.......................................................... 300 мг
Допоміжні речовини: лактози моногідрат, кремнію діоксид колоїдний безводний, макрогол, магнію стеарат, желатин, хіноліновий жовтий (Е 104), жовтий захід FCF (Е 110), титану діоксид (Е 171).
Троксерутин - 300 мг
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Флеботон — капіляротонізуючий та венотонізуючий засіб. Виявляє протизапальну та антиоксидантну дію, пригнічує гіалуронідазу. Запобігає окисненню гіалуронової, аскорбінової кислоти та адреналіну, пригнічує ПОЛ. Троксерутин зменшує проникність і ламкість капілярів, запобігає пошкодженню базальної мембрани ендотеліальних клітин різними факторами і, крім цього, має ще мембраностабілізуючу, антигеморагічну, детоксичну, антиалергічну, венотонізуючу дію. Зменшує набряк, покращує трофіку та зменшує прояви інших симптомів, спричинених венозною недостатністю або порушенням відтоку лімфатичної рідини.
Фармакокінетика. Cmax встановлюються між 2 та 8 годиною після перорального застосування. Зниження концентрації у плазмі крові — біоекспоненціальне. Спочатку концентрація у плазмі крові знижується прогресивно у межах 40 год, після чого знижується дуже повільно. Зв’язується з білками плазми крові у межах 27–29%. Метаболізується шляхом глюкуронізації. Протягом 24 год основна частина (до 70%) виводиться із жовчю, а незначна (25%) — із сечею.
Показання Флеботон капсулы
для симптоматичного лікування:
- - набряки і біль при варикозному розширенні вен; варикозний дерматит;
- - хронічна венозна недостатність;
- - варикозні виразки;
- - гемороїдальна хвороба;
- - діабетична ретинопатія (у складі комплексної терапії).
Застосування Флеботон капсулы
капсули приймати під час їди, запиваючи склянкою води.
Звичайна доза — 2 капсули на добу. Підтримувальне лікування — по 1 капсулі на добу протягом 3–4 тиж. Це лікування можна комбінувати з одночасним застосуванням гелю. Ефективність лікування залежить від регулярності прийому, правильного дозування і тривалості терапії. Клінічний досвід доводить, що іноді бажаний ефект спостерігається при застосуванні доз, що перевищують 600 мг (2 капсули) на добу. Дозування і тривалість прийому лікарського засобу визначає лікар, враховуючи характер, тяжкість і перебіг захворювання.
Діти. Немає даних щодо застосування препарату у дітей.
Протипоказання
гіперчутливість до активної речовини або до будь-яких із допоміжних речовин.
Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, хронічний гастрит (у фазі загострення).
Побічна дія
нижченаведені небажані побічні реакції класифіковані за системами органів та за частотою їх виникнення: дуже часто (≥1/10), часто (≥1/100 і <1/10), нечасто (≥1/1000 і <1/100), рідко (≥1/10 000 та <1/1000), дуже рідко (<1/10 000), частота невідома (на підставі наявних відомостей неможливо зробити оцінку).
При лікуванні рідко спостерігаються побічні реакції. В окремих випадках можуть виникнути:
з боку імунної системи: дуже рідко — анафілактичний шок, анафілактоїдні реакції, реакції гіперчутливості.
З боку нервової системи: дуже рідко — запаморочення, головний біль, порушення сну.
З боку судин: дуже рідко — екхімози (більші синці).
З боку ШКТ: рідко — біль у животі, дискомфорт, диспепсія, метеоризм, діарея, порушення функції ШКТ.
З боку шкіри та підшкірної тканини: рідко — висип, свербіж, кропив’янка.
Загальні порушення та ефекти у місці застосування: дуже рідко — підвищена втомлюваність.
Особливості застосування
пацієнтам із набряком нижніх кінцівок у результаті захворювань серця, нирок або печінки не можна застосовувати препарат, тому що він неефективний при цих станах.
Препарат з обережністю слід призначати пацієнтам із тяжкими захворюваннями печінки та жовчного міхура. Зважаючи на те що препарат подразнює слизову оболонку шлунка, його слід застосовувати під час їди.
Препарат містить лактозу, тому пацієнтам із непереносимістю галактози, дефіцитом лактази Лаппа або глюкозо-галактозною мальабсорбцією не слід застосовувати препарат.
Барвник Е110 може викликати алергічні реакції.
Ризик алергії вищий у пацієнтів із підвищеною чутливістю до ацетилсаліцилової кислоти.
Застосування у період вагітності чи годування грудьми. Відповідно до загальної клінічної практики не рекомендується застосування у I триместр вагітності.
У II та III триместрі, а також у період годування грудьми рекомендується застосовувати препарат за призначенням лікаря, коли очікувана користь для матері від його застосування перевищує можливий ризик для плода.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. Флеботон не впливає на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
препарат посилює вплив аскорбінової кислоти на зміцнення структури та зменшення проникності судинної стінки.
Передозування
симптоми. Можуть посилюватися прояви побічних реакцій.
Лікування. Припинити прийом препарату. Рекомендується викликати блювання чи зробити промивання шлунка і провести симптоматичне лікування. За необхідності можна призначити перитонеальний діаліз.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці для захисту від вологи при температурі не вище 25 °С.