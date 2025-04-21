Флеботон капсулы (Phleboton capsules)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Флеботон капсули тверді 300 мг №50
Софарма
309,08
Економія при броні: -24,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Флеботон капсули тверді 300 мг №50
Софарма
328,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Флеботон капсули тверді 300 мг №50
Софарма
328,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Флеботон капсули тверді 300 мг №50
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Флеботон капсули тверді 300 мг №50
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Флеботон капсули тверді 300 мг №50
Софарма
328,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Флеботон капсули тверді 300 мг №50
Софарма
328,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Флеботон капсули тверді 300 мг №50
Софарма
328,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Флеботон капсули тверді 300 мг №50
Софарма
328,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Флеботон капсули тверді 300 мг №50
Софарма
328,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Флеботон капсули тверді 300 мг №50
Софарма
328,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Флеботон капсули тверді 300 мг №50
Софарма
328,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Флеботон капсули тверді 300 мг №50
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Флеботон капсули тверді 300 мг №50
Софарма
313,08
Економія при броні: -37,54 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Флеботон капсули тверді 300 мг №50
Софарма
294,72
Економія при броні: -19,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Флеботон капсули тверді 300 мг №50
Софарма
328,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Флеботон капсули тверді 300 мг №50
Софарма
328,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Флеботон капсули тверді 300 мг №50
Софарма
328,30 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Флеботон капсули тверді 300 мг №50
Софарма
328,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Флеботон капсули тверді 300 мг №50
Софарма
328,30 грн